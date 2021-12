On peut envisager la large victoire des Racingmen sous plusieurs aspects. On pourrait d'abord dire que le pack des Saints, probablement moins dense que ses homologues du Top 14, a permis aux gros du "92" de dominer outrageusement dans les zones de combat et offrir à la meilleure ligne de trois-quarts d'Europe quelques excellents ballons. On pourrait aussi considérer que le Racing, en souffrance en championnat, attendait le début de la Champions Cup, la compétition dont il rêve depuis des lunes, avec davantage d'appétit que les derniers déplacements qu'il eut à réaliser à Brive ou à Castres.

On peut enfin penser qu'au Franklin's Garden de Northampton, le réveil des cadres Ciel et Blanc a simplement permis à l'équipe dirigée par Laurent Travers de renverser la table . Quel match de Finn Russell, de retour à un niveau auquel on ne l'avait plus vu depuis la tournée des Lions britanniques en Afrique du Sud ! Quelle prestation de Kurtley Beale au fond du terrain ! Quel beau travail de Maxime Machenaud dans les enchaînements ! Quel sens du timing de Juan Imhoff ! Et surtout, quel festival de Wenceslas Lauret !

Wenceslas Lauret : "On a retrouvé le Racing"

Auteur de trois essais, de quinze plaquages (il est, derrière Ibrahim Diallo, le deuxième meilleur défenseur du Racing) et de 138 mètres parcourus balle en mains, l'ancien flanker des Bleus, intouchable au sein du pack français jusqu'en 2019, a probablement joué dans les Midlands le match de sa vie. Lauret (32 ans), qui a perdu une finale de coupe d'Europe avec Biarritz avant d'en perdre trois avec le Racing 92 (2016, 2018, 2020), confiait après la rencontre : "J'avais déjà marqué un triplé quand je jouais au BOPB. Ce dont je me souviens à ce sujet ? Juste que j'étais plus jeune … [...] Le plus important, c'est qu'il fallait une réaction du Racing et qu'elle a eu lieu. Le message de soutien du président (Jacky Lorenzetti, resté à Paris en raison des restrictions sanitaires, avait envoyé une vidéo à ses joueurs) nous a indéniablement motivés."

Également très bon dans le combat au sol et conquérant dans l'alignement, Wenceslas Lauret, qui a tant manqué aux Racingmen en début de saison, poursuivait vendredi soir, en conférence de presse : "On avait dit que la Coupe d'Europe nous tenait à coeur et qu'on avait le plus grand désir de retrouver notre niveau de jeu. On a rempli la mission. Northampton était en confiance. Il venait de mettre quarante points à Bath (40-19) : il fallait que tout de suite on les agresse, qu'on soit présents sur les rucks, présents en conquête. Tous les joueurs ont été super impliqués dans les prises d'initiative ; on a tous collé aux actions. Franchement ? On a retrouvé le Racing."