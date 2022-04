Harlequins - Montpellier

Attention à la remontada ! Les Cistes l’ont emporté assez largement 40-26 au match aller, même si ils ont encaissé quatre essai en deuxième période, et sont pour l’instant bien partis pour vivre dans cette compétition. Les Anglais des Quins, eux, sont encore évidemment en vie et feront tout pour se qualifier devant leur public. Smith, Marler ou encore Dombrandt mèneront la troupe pour tenter d’inverser la tendance. Aux hommes de Philippe Saint-André de résister pour s’offrir un quart de finale potentiel face au vainqueur du duel de l’Atlantique entre la Rochelle et Bordeaux.

Qui va l'emporter ? Sondage 1546 vote(s) Harlequins Match nul Montpellier

Victoire des Harlequins, qualification serrée de Montpellier

La Rochelle - Bordeaux

La Rochelle a fait le boulot ! Une victoire criante à Chaban-Delmas qui donne un très clair avantage à la Rochelle. Les hommes de Ronan O’Gara devront finir le travail à Deflandre contre des Bordelais, bien blessés, mais comme souvent loin d’être mort. Le manager Urios saura à n’en pas douter motiver ses protégés pour réaliser un retournement de situation digne des plus grands scénarios. Pouvant compter sur le possible retour de leur maestro Jalibert, l’UBB ne sera pour autant pas favorite. La Rochelle l’emportera et assoira sa domination dans ce derby de la côte ouest.

Qui va l'emporter ? Sondage 1617 vote(s) La Rochelle Match nul Bordeaux

La Rochelle l’emporte à nouveau et se qualifie

Leicester - Clermont

L’exploit semble impossible pour les Jaunards. Dominés à la maison la semaine passée par le leader du championnat anglais, l’ASM a vu ses chances de qualification s’envoler. Et le déplacement à Welfoard Road s’annonce véritablement périlleux. Les Anglais sont imprenables sur leur pelouse : 10 victoires sur 10 possibles et environ 30 points inscrits de moyenne. Avec des avants touchés physiquement comme Lee, Cancoriet ou Vahaamahina, Clermont devra tenter de ne pas couler outre-Manche.

Qui va l'emporter ? Sondage 1519 vote(s) Leicester Match nul Clermont

Leicester s’impose encore et file en quart de finale

Ulster - Toulouse

Comment ne pas y croire ? Toulouse a vécu un match dantesque et empli de rebondissement dans l’écrin exceptionnel du Stadium de Toulouse. Mais, comme l’ont exprimé en coeur les joueurs, là-bas à Belfast, il faudra s’attendre au réveil du champion. Ugo Mola et ses multiples talents à tous les postes peuvent évidemment espérer renverser la vapeur. Si l’Ulster semble armé pour résister, le Stade se présente avec une rage et une volonté de vaincre assez rare. Il n’y a que 6 points de retard. Et évidemment que les Rouge et Noir ont les capacités de tout changer pour défendre un titre âprement gagné la saison passée. En tout cas, on pense que ça se passera bien pour eux.

Qui va l'emporter ? Sondage 1737 vote(s) Ulster Match nul Toulouse

Toulouse assume son statut de champion en titre et se qualifie en Irlande du nord.

Racing 92 - Stade français

Pas de surprises à venir en Île-de-France. Bien aidé par le pied de Le Garrec, les Ciel et Blanc se sont imposés à Jean Bouin contre un Stade français privé de leur atout maître Waisea. Parmi les favoris si l’on se fie aux prévisions des sites de paris sportifs, une élimination des Racingmen serait un véritable échec ce dimanche. Pour nous, les hommes de Russell assureront avec la manière une place en quart de finale.

Qui va l'emporter ? Sondage 1394 vote(s) Racing 92 Match nul Stade français

Le Racing remporte le retour et passe en quart.