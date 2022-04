Une réaction était attendue du côté de Toulouse, après la défaite à Ernest Wallon la semaine dernière, 26-20. Et cette réaction a été plus que positive pour le champion d'Europe en titre ! Dans un Kingspan Stadium bouillant, l'équipe d'Ugo Mola a su trouver la clé pour casser le verrou nord-irlandais mais cette qualification a mis du temps à se dessiner. Pourtant le match était bien lancé dès les premières secondes grâce à une première pénalité de Thomas Ramos (2eme). Les Toulousains semblaient dans leur match mais ils vont se faire punir sur la première occasion adverse. Après une perte de balle d'Antoine Dupont, les locaux frappent les premiers avec un essai en coin du jeune Ethan McIlroy (11eme). Pas de panique du côté du Stade Toulousain, qui va continuer de faire du jeu, malgré de nombreuses fautes de main.

Le show Ntamack

Menés 10-6, les Toulousains vont s'en remettre à un des cadres de l'équipe. Discret depuis le coup d'envoi, Romain Ntamack va faire la différence en l'espace de cinq minutes, sur deux actions différentes. Tout d'abord à la 22eme, le demi d'ouverture perce le rideau adverse, dans son camp et remonte le terrain avant de lancer Dupont à l'intérieur. Ce dernier envoie ensuite Ramos qui n'a plus qu'à accélérer pour filer à l'essai ! A la 27eme minute, l'international français va faire parler sa lecture du jeu en interceptant une passe adverse, dans ses 10 mètres, avant de passer la seconde et de remonter tout le terrain pour inscrire le deuxième essai toulousain du match, un essai qui semble envoyer l'équipe vers les quarts de finale (20-10) ! Mais face à eux, l'Ulster ne va rien lâcher, poussé par son public bruyant et va revenir dans le match juste avant la mi-temps. Après une diagonale de Burns, Mcilroy, 21 ans, va s'offrir un doublé avec un superbe geste offensif pour sauver le ballon de la touche ! Malgré le retour de Ramos, l'Irlandais s'écroule dans l'en-but et permet à son équipe de recoller à 20-17 à la pause.

Le carton rouge, le tournant du match

Au-delà d'une confrontation dans le jeu, ce match est également un duel de buteurs ! D'un côté Ramos qui termine avec 18 points, dont 13 au pied. De l'autre Cooney auteur d'un 100% au pied (5/5) pour un total de 13 points ! Brouillons dans le jeu, avec toujours ce souci de fautes de main, les Stadistes patinent quand ils approchent de la ligne d'essai de l'Ulster. Malgré cela le Stade Toulousain mène 23-20 après l'heure de jeu et n'est qu'à une pénalité d'emmener les Nord-Irlandais en prolongations. Mais à la 65eme un fait de jeu va totalement changer le cours du match. O'Toole est coupable d'un mauvais plaquage sur Jelonch, la sanction est irrévocable, carton rouge direct ! Les hommes de Mola vont jouer à 15 contre 14 pour le dernier quart d'heure, mais ils vont devoir attendre la 75eme pour éteindre le public adverse. Maladroit depuis le début du match, Antoine Dupont réalise le geste parfait au moment parfait. Servi à 5 mètres de la ligne, plein axe, le demi de mêlée résiste à un plaquage et plonge en terre promise ! Ramos passe la transformation et voilà Toulouse qui mène 50-49 sur l'ensemble des deux matchs ! L'Ulster ne s'en relèvera pas et doit s'incliner face au champion de France en titre, qui reste également accroché à sa couronne européenne !

Toulouse retrouve le Munster en quart de finale, avec l'avantage de jouer à la maison, une équipe que le club français avait éliminée l'an dernier au stade des huitièmes de finale (40-33).