Après Toulon – Newcastle en Challenge Cup annulée ce vendredi matin par l'EPCR, organisme qui régit les Coupes d'Europe, la rencontre opposant Toulouse – Cardiff en Champions Cup vient d'être annulée en raison des nombreux cas de Covid au sein de l'effectif de Toulouse. On a même appris que le vol reliant Cardiff à Toulouse a également été annulé.

Dans un communiqué, l'EPCR a expliqué qu'à " la suite d’une réunion d’une Commission indépendante d’évaluation des risques de matchs, l’EPCR a été informée que la rencontre de la 4e Journée de Champions Cup entre le Stade Toulousain and Cardiff Rugby, programmée demain (samedi 22 janvier) au Stade Ernest-Wallon, ne pouvait pas être jouée. "

Dans les lignes qui suivent, l'organisme ajoute que " le club de Cardiff Rugby s’est vu attribuer le match de la Poule A sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au Règlement du tournoi. "

À ce stade, on ne peut pas encore affirmer que cette défaite sur tapis vert condamne les espoirs de qualifications des Toulousains, puisque ces derniers pointent à la septième place de la poule B avec 7 points au compteur. Il faudra attendre les résultats des autres équipes, et notamment celui de Castres qui affronte ce soir les Harlequins à Londres.

Protocoles pourtant respectés

Côté Toulousain, le président Didier Lacroix est en train de prendre la parole pour revenir sur la situation.

À noter que le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour être dans (toutes) les règles (si l'on additionne les protocoles LNR, EPCR et ceux de l'état français) afin d'être en capacité de disputer ce rendez-vous européen. Rappelons que les premiers cas positifs étaient isolés lors de la reprise de l'entraînement lundi, après un déplacement aux Wasps le samedi. La séance de mardi matin s'est déroulée en séparé et par petits groupes. Celle de l'après-midi a été annulée car il y avait un cas indéterminé passé positif. Puis les joueurs n'ont eu aucun entraînement mercredi et jeudi, en attendant les résultats des nouveaux tests. Le groupe des 23 joueurs dévoilés ce vendredi matin a entièrement été testé négatif jeudi, soit deux jours avant le match, comme le réclame le règlement de l'EPCR. Au delà des 23 joueurs annoncés pour la composition, le Stade toulousain avait même présenté un groupe de 30 joueurs testés négatifs ce jeudi.