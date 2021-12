Interrogé sur ces deux cas après le coup de sifflet final, le manager Ugo Mola a donné quelques détails mais voulait rester prudent : "Je ne veux pas ni porter malheur, ni être trop optimiste. On va prendre le temps de regarder avec le docteur. Mais, pour Baptiste, ça a craqué au niveau de la cheville. Est-on sur une entorse ou plus ? J'espère que cela s'arrêtera à l'entorse mais les images ne sont pas très rassurantes. Pour Charlie, c'est plus un problème respiratoire qui nous a inquiété, donc on va prendre toutes les mesures nécessaires."