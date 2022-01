Comme écrit plus tôt dans la journée, cette mauvaise nouvelle - qui place une menace sur la tenue du match opposant les champions d'Europe à Cardiff samedi - apparaissait comme un risque pour le XV de France également puisque pas moins de dix Toulousains avaient été retenus dans le groupe des 42 joueurs, annoncé mardi, amenés à préparer le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus devraient donc se passer de leur capitaine (en l'absence de Charles Ollivon) pour le début du stage à Carpiagne la semaine prochaine.

Bien sûr, Antoine Dupont est forfait pour le rendez-vous européen contre Cardiff samedi, comme nombre de ses coéquipiers en club. Selon nos informations, le poste de demi de mêlée ferait d'ailleurs partie des plus touchés à Toulouse puisqu'un seul joueur serait disponible pour porter le numéro 9 ce week-end si le match est maintenu. La première ligne stadiste serait aussi fortement impactée.

À noter que, malgré cette flambée des cas positifs cette semaine, le Stade toulousain met actuellement tout en œuvre pour aligner une équipe samedi et être en mesure de disputer cette rencontre. D'autres internationaux pourraient être touchés et donc aussi forfaits pour le début du stage des Bleus. Cela ne remet en tout pas en cause la participation d'Antoine Dupont pour la première rencontre du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie, le 6 février.

Mais en raison des reports en fin d'année 2021, puis malade et victime d'une douleur à son genou opéré en 2018, Dupont n'est plus apparu en compétition depuis le déplacement européen à Cardiff justement, le 11 décembre dernier.Reste à savoir si le sélectionneur Fabien Galthié ne préfèrera le laisser à disposition de Toulouse contre le Racing 92, le 29 janvier, afin de lui donner du temps de jeu. Pour rappel, lors de ce week-end de Top 14, le boss du XV de France a la possibilité de protéger 23 joueurs.