Et si Antoine Dupont n’était pas là ? Le XV de France serait très certainement moins impressionnant à l’heure actuelle et le Stade toulousain aurait sûrement connu bien plus de difficultés pour venir à bout de Cardiff ce samedi. Face à une équipe largement remaniée et hétérogène, dans laquelle se côtoyaient internationaux gallois et joueurs semi-professionnels, les champions de France et d’Europe ont longtemps été ennuyés par la fougue et l’énergie d’un adversaire qui n’avait strictement rien à perdre.

Et, après avoir enchaîné les maladresses et quelques mauvais choix (notamment en première mi-temps), les hommes d’Ugo Mola ont encore une fois compté sur leur guide pour les mettre dans le droit chemin. Lui, c’est évidemment Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde par World Rugby la veille sans que cela ne souffre de la moindre contestation. Le moins que l’on puisse affirmer, c’est qu’il a célébré son titre de la plus belle des manières. "Il n’y a pas eu de cérémonie entre nous ou quoi que ce soit quand il l’a reçu, note François Cros. Mais on l’a tous félicité car c’est amplement mérité. Nous étions heureux pour lui."

Décisif sur les quatre premiers essais

Ils étaient aussi heureux de l’avoir avec eux ce samedi. Avant la pause, il ne lui a suffi que de deux accélérations pour placer un genou de Cardiff à terre. Mais quelles accélérations ! Deux courses foudroyantes, plein axe, sur lesquelles il a battu beaucoup de défenseurs adversaires puis parcouru de nombreux et précieux mètres. À la 23e minute, il a ensuite servi à son intérieur Romain Ntamack qui n’avait plus qu’à décaler Anthony Jelonch à hauteur pour marquer. Du grand art de la part du demi de mêlée international.

Un quart d’heure plus tard, Dupont remettait donc le couvert et, quelques secondes après, c’est Pita Ahki qui inscrivait le deuxième essai. Dans le second acte, Dupont s’est chargé lui-même d’aller aplatir le troisième, en récupérant un ballon à vingt-cinq mètres de l’en-but puis en battant quatre joueurs de Cardiff (55e). Et le quatrième, alors ? Toujours l’œuvre de Dupont. Ou plutôt d’Arthur Bonneval (65e) qui était à la retombée d’une passe au pied magistral du maestro. Le bonus offensif était en poche, Dupont pouvait céder sa place dans la foulée.

Cros : "Si on ne l’avait pas eu avec nous sur ce match..."

L’intéressé a ainsi vécu une fin de semaine exceptionnelle. "Il marche sur l’eau en ce moment, apprécie son partenaire de la charnière Romain Ntamack. On l’a encore constaté. Il a de nouveau fait un excellent match. Tout le monde l’a vu." Et Cros d’ajouter, avec un brin de lucidité : "Antoine a cette faculté à décanter les situations. Si on ne l’avait pas eu avec nous sur ce match, cela aurait été beaucoup plus compliqué." Une évidence. Et son manager Ugo Mola de souligner : "On ne va pas s’étonner à chaque fois qu’Antoine joue de ce qu’il est capable de faire. On va juste essayer de trouver les solutions autour de lui quand les matchs sont cadenassés. On a encore du boulot autour d’Antoine, même si cela n’enlève rien à sa performance."

Mais, puisqu’il s’agit d’être exigeant avec ce qu’il y a de plus fort, le technicien poursuit : "Sur le match, il y a des fulgurances à la Antoine et il n’a pas attendu d’être élu meilleur joueur du monde pour les faire depuis trois ou quatre ans avec nous. Mais il y a aussi quelques gestions de ballons délicats en début de match qui n’ont pas forcément été bien négociées de sa part, ou du moins pour le meilleur joueur du monde qu’il est." Et oui, Antoine Dupont est encore perfectible, c’est dire...