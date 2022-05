Il manquera donc la finale de Champions Cup face au Leinster le 28 mai prochain et ne pourra pas aider ses coéquipiers pour cette rencontre. Il ne sera pas non plus là pour d'éventuelles phases finales et pourrait potentiellement retrouver sa place si finale de Top 14 il y avait.

C'est une des pièces maîtresses de l'effectif maritime puisqu'il est le quatrième joueur le plus utilisé par Ronon O'Gara. Auteur de 6 essais en Top 14, le relayeur en chef est le liant de cette solide formation. Il avait d'ailleurs été l'auteur du seul essai des Jaunes et Noir lors de la précédente finale européenne face à Toulouse.