"C’est un sentiment particulier. Je t’avoue que je ne connaissais pas ce trophée. Très peu dans le groupe connaissent ce sentiment, c’est la concrétisation. On en a parlé dans la semaine. C’était très clair. Maintenant, on est champions. C’est énorme pour le club, sa progression. Il fallait passer par cette étape-là. On a conjuré le sort. On avait le goût de voir les adversaires lever les trophées. On ne voulait pas connaître encore cette sensation. J'ai goûté au vieux port en étant promu en 2014, c’était impressionnant. J’ose imaginer demain. Ça va être indescriptible."

Propos recueillis par Mathias Merlo