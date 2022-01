Les Clermontois se déplaçaient à Belfast, dans l'antre de l'Ulster, pour aller chercher leur qualification lors de cette dernière journée de Champions Cup. Les Jaunards ne comptaient que sept points avant cette rencontre. Une défaite à zéro point serait quasiment synonyme d'élimination, alors qu'un succès les amèneraient au septième ciel.

Et lors des 40 premières minutes, les Ulstermen ont eu la main sur le ballon. Ce sont d'ailleurs les Irlandais qui ont ouvert le tableau d'affichage grâce au gros travail de leurs avants. Après une touche à 5m, c'est le talonneur Rob Herring qui a inscrit le premier essai de la rencontre au bout seulement de sept minutes de jeu. Les Clermontois, emmenés par Morgan Parra, n'ont pas paniqué et sont même passés devant au score grâce à deux coups de pied de leur expérimenté demi de mêlée. Une fois derrière, les Ulstermen ont remis une pression sur la défense clermontoise en allant en touche plutôt que de prendre les trois points. Bien leur en a pris car après plusieurs temps de jeu des avants, le ballon est écarté sur les ailes en direction de la pépite Michael Lowry qui a éliminé Parra et a permis à son équipe de repasser devant à la 22e..

Derrière au score, les Clermontois ont recollé, petit à petit, via le pied de Parra, pour repasser à leur tour devant en fin de premier acte. Mais c'était sans compter sur une énième pénaltouche des Irlandais après la sirène. A un de mois avec le carton jaune de Raka, l'ASM a subi la puissance des avants de l'Uslter et de son talonneur Herreing qui a inscrit un doublé en force.

Clermont met le feu en fin de match, mais ça ne suffit pas

Les Irlandais sont revenus des vestiaires encore plus affamés que lors des 40 premières minutes. Ils ont gardé la possession du ballon, n'ont pas commis de fautes qui auraient pu profiter à Clermont, mais surtout, ils ont su franchir la ligne à plusieurs reprises. C'est d'abord Duane Vermeulen qui a inscrit un essai en force, son premier avec le maillot nord-irlandais. Puis c'est l'ailier Robert Baloucoune qui est venu doucher les espoirs de victoire des Clermontois à la 69e (34-12).

Pourtant, l'ASM avec ses remplaçants dont Camille Lopez et Damian Penaud, a su réagir dans les dix dernières minutes. Dix minutes où les Jaunards ont joué tous les ballons et ont trouvé des solutions. Le jeune ailier Cheikh Tiberghien a franchi a plusieurs reprise et a permis à Jacobus Van Toder (69e) et Alivereti Raka (72e) de trouver la terre promise. Clermont s'est même donné le droit de croire au succès après l'essai, sur maul, de Dudicaël Cancoriet cinq minutes avant la fin. Malheureusement pour l'ASM, l'écart était trop important pour pouvoir s'imposer pour la première fois à Belfast.

Les Ulstermen s'imposent finalement 34 à 31 face à Clermont et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Champions cup. Du côté des Clermontois, il va falloir attendre les résultats de Glasgow et de Montpellier, deux équipes qui peuvent passer devant l'ASM, pour savoir si oui on non l'aventure continue dans cette compétition.

À noter que malgré la défaite, les Clermontois peuvent encore se qualifier pour les phases finales dans le cas où le Stade rochelais gagnerait (ce samedi soir 21h00) face à Glasgow.