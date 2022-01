Initalement prévu dimanche, la rencontre entre le Racing 92 et les Saints de Northampton n'aura pas lieu. En cause, "plusieurs résultats positifs à des tests Covid-19" parmi l'effectif britannique.

Par conséquent et comme le veut le réglement du tournoi, les Ciel et Blanc se voient attribuer cinq points au classement et obtiennent un succès 28 à 0.

Après Toulon, Toulouse et Bordeaux, voilà un quatrième club français qui ne jouera pas en ce week-end de Coupe d'Europe.