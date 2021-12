Le Top 14 ? La Champions Cup ? Les deux ? Dans une saison sportive, il y a des choix à faire. Un dilemme cruel entre l’impasse et l’envie de réaliser un beau parcours européen qui traverse l’esprit de bon nombres d’entraîneurs, dans le rugby mais pas que. En difficulté en championnat la saison dernière, éliminé dès la phase de poules en Champions Cup, le MHR de Philippe Saint-André avait tout mis en œuvre pour retrouver le prestige de cette compétition. Une mission accomplie avec brio puisque les Cistes sont allés décrocher ce deuxième titre européen de leur histoire en s’imposant d’un souffle face aux Tigres de Leicester (18-17).

Mais en entrant par la “petite” porte, Philippe Saint-André s’attendait à un tirage difficile pour cette édition 2022, dont la finale se disputera bel et bien à Marseille ce coup-ci : "En étant au fond du panier, on savait qu’on allait prendre que du lourd. Exeter qui est un des favoris, qui a réalisé le doublé il y a deux ans, et le Leinster qui est une des meilleures provinces européennes. Mais pour le développement du club, c’est enrichissant de jouer ces matchs-là".

Pas d’impasse mais un effectif à préserver

Une poule de la “mort” donc pour des Montpelliérains qui se refusent à poser un objectif précis dans cette compétition. Si il n’est pas question d’impasse, Philippe Saint-André reconnaît que la priorité reste le championnat dans lequel le MHR reste sur cinq victoires consécutives. "Le Top 14 était notre priorité de ce début de saison. Avec les matches internationaux, je dois donner des vacances avant le 31 décembre. J’en ai 7 cette semaine dont Cobus Reinach et Handre Pollard qui le seront pendant deux semaines. Je peux compter sur des joueurs qui reviennent de blessures. On y va avec l’envie d’être fidèle à notre ADN tout en sachant qu’à Exeter, il n’y a jamais de match facile", poursuit le manager montpelliérain.

Les internationaux comme Willemse, Haouas sont donc préservés, tout comme l’ouvreur Paolo Garbisi, en grande forme, qui sera néanmoins disponible face au Leinster la semaine prochaine. "En étant bien placés en Top 14, on n’a pas encore la marge que peut avoir le Stade Toulousain qui a pu mettre beaucoup de joueurs en repos contre Brive. Pour l’instant, on ne peut pas dire qu’on s’est trompés. Je suis obligé de faire de la gestion humaine", se justifie “PSA”.