Entre les concerts d'Hoshi et Juliette Armanet, Pierre Popelin a joué les chauffeurs de salle. Le demi d'ouverture, qui lançait "Ici, ici, c'est La Rochelle" à la foule présente pour les Francofolies de La Rochelle, était présent avec plusieurs coéquipiers et le président Vincent Merling. La surprise a été belle pour les milliers de spectateurs massés sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Gregory Alldritt a pu soulever le trophée sous les applaudissements du public. Dany Priso, Jules Le Bail et Matthias Haddad-Victor ont pu ainsi fouler la scène Jean-Louis-Foulquier.