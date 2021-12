S'il a déclaré comprendre la décision de l'instance organisatrice (l'EPCR) sur le seul plan juridique, le président tarnais n'a pas manqué de l'égratigner, arguant qu'elle n'était "pas logique sur le plan sportif et sanitaire". Voici sa déclaration : "Pour la compétition, son organisation, sa médiatisation, que signifie cette journée dont plusieurs matchs ont déjà été gagnés sur tapis vert, plusieurs sont reportés ? Et ceux-là, s'ils se jouent, ce ne pourra être qu’en modifiant le format de la compétition alors que d’autres se déroulent, le notre et ceux des Britanniques entre eux."

Selon lui, il aurait été préférable de reporter l'ensemble des matchs devant se disputer lors de cette deuxième journée européenne, incluant donc la rencontre Munster - Castres : "Le report de toute la journée aurait été plus logique, compréhensible et clair. J’ajoute que sur le plan sanitaire, la situation en Irlande aujourd’hui ne diffère pas vraiment de celle de la Grande-Bretagne. Donc la différence de traitement se fait sur des considérations politiques et administratives et non pas sanitaires et cela est difficile à comprendre."

" Les clubs français étaient unanimes pour demander le report de l’ensemble des matchs. Le board de l'ECPR en a décidé autrement, sous influence des Anglais et des Celtes. "

D'autant que les clubs français étaient favorables à un report de l'ensemble des rencontres, "quitte à ce qu’ensuite, les huitièmes de finale se déroulent sur un match direct et non plus en aller-retour. Le board de l'ECPR s’est ensuite retrouvé et en a décidé autrement, sous influence des Anglais et des Celtes."

Quoi qu'il en soit, le Castres olympique sera bien le seul club français à disputer cette étrange deuxième journée de Champions Cup. Ce sera face au Munster, dans la mythique enceinte de Thomond Park (21h00).