"On s’est d’abord fait humilier puis on s’est ressaisi. Quand tu joues mal, c’est décevant. Là, c’est le contraire. On a bien joué mais on n'a pas réussi à marquer des essais en première période. Il faudra se réveiller la semaine prochaine avant quarante-cinq minutes de jeu. À la mi-temps, on n'a pas paniqué. On avait cette croyance que ça allait être mieux en deuxième. Zach Mercer, c'est vraiment le facteur X de cette équipe de Montpellier. Je trouve qu'il incarne parfaitement toute l'agressivité de son pack."