"Je vois le verre à moitié plein. C'est la première fois dans l’histoire qu'il y a une phase finale européenne à domicile, qui plus est contre le champion d’Angleterre, avec un beau public et des conditions fantastiques. On fait cinquante minutes quasiment parfaites. C’est important dans le développement de notre équipe de vivre des matches comme ça, avec autant de péripéties. On est à la mi-temps de cette confrontation. Bien sûr que j'aurais aimé avoir plus de 14 points d'avance, mais nous avons une équipe encore jeune, nous avions pas mal de retours, une ligne d'attaque modifiée. Et quand on voit les résultats des équipes qui recevaient hier, on peut être satisfaits. Nous sommes en progression."