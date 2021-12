Sans parler d’impasse, le Montpellier Hérault Rugby de Philippe Saint-André avait pris la décision de préserver son effectif pour ouvrir sa campagne européenne. Conscient de la montagne à gravir en devant batailler face à Exeter et le Leinster, le manager montpelliérain a donc aligné une équipe dépourvue de ses internationaux et relancé des joueurs en manque de temps de jeu.

À la surprise générale, c’est Montpellier qui réalise la meilleure entame de match. Décomplexés, les Héraultais mettent la main sur le ballon. Appliquée, cette équipe héraultaise pousse les Chiefs d’Exeter à la faute par deux fois en quelques minutes. Le jeune Louis Foursans, titularisé à l’ouverture, ne se fait pas prier pour enquiller les premiers points de sa carrière en Champions Cup (0-6, 11e). Que dire de cette première mi-temps ? Décevante, tout simplement. Les deux équipes se livrent à un ping-pong rugby qui a décidément la côte. Beaucoup de stratégie, moins de rugby. Une recette moderne que maîtrisent mieux les Chiefs. Acculé dans ses 22 mètres, Montpellier rend beaucoup de ballons. Après plusieurs temps de jeu, les décalages se créent sur le côté droit. D’un superbe crochet intérieur, Stuart Hogg élimine trois défenseurs montpelliérains pour inscrire le premier essai du match (7-6, 24e).

Dominateur dans le secteur de l’occupation, Exeter n’est jamais véritablement inquiété par les mouvements héraultais. Des mouvements qui se font d’ailleurs de moins en moins nombreux au fil des minutes. Montpellier ne vire qu’à une petite longueur des Chiefs à la pause et se dit qu’il y a peut-être un petit coup à faire (7-6).

Le festival Jonny Gray

L’entame de seconde période éteint rapidement les ardeurs languedociennes. Dans son style si caractéristique et peu académique, Exeter impose une nouvelle phase de rugby à une passe. Tout en puissance, Jonny Gray tape du poing sur la table une première fois (14-6, 43e). Puis une deuxième fois quelques minutes plus tard, toujours en force (54e) et enfin une troisième fois pour conclure une énième séquence au long cours près de l’en-but (28-6, 62e). Montpellier n’y est plus et voit jaune sur la même action avec la sortie de Vici. Malgré un bon comportement dans le secteur de la mêlée fermée, Montpellier semble manquer de densité physique et subit tous les impacts anglais. Sam Simmonds inscrit un cinquième essai en bout de ligne après une nouvelle séquence “home-made” (35-6, 72e). Et comme si ça ne suffisait pas, Exeter assure le “spectacle” jusqu’à l’ultime seconde du match et un sixième essai signé Don Armand, en force (42-6). Bref, Exeter est tout simplement passé en force ce samedi soir contre une équipe de Montpellier qui n’a pas pu lutter à armes égales.