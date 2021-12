C’était son manager Ugo Mola qui disait d’Antoine Dupont la semaine passée, quelques jours avant l’obtention du titre de meilleur joueur du monde : "Il en a reçu quelques-uns depuis un moment. On a commencé par le quartier, puis la région, le pays, l’Europe et maintenant le monde. Il ne restera plus qu’à gagner... (il marque une pause) Il faut demander à Thomas Pesquet s’il n’a pas croisé deux ou trois mecs là-haut !" Un trait d’humour bien senti, d’autant que Dupont a continué à enchaîner les prix depuis vendredi. Certes, un peu moins prestigieux mais tout de même... Vingt-quatre heures après avoir accueilli la plus prestigieuse des récompenses de World Rugby, le demi de mêlée international a livré un récital à Cardiff et éclaboussé la rencontre de toute sa classe.

Décisif dans la large victoire des siens (39-7), il fut carrément et directement impliqué sur les quatre premiers essais. à chaque fois, il a fait parler son talent et étalé toute sa panoplie : prises d’intervalles, accélérations, défenseurs battus, crochets, vision du jeu et même passe décisive au pied. Du grand art qui a logiquement valu au Pyrénéen le titre d’homme du match décerné par l’EPCR. Un autre. Puis voilà que, sans surprise et moins d’un mois après lui avoir offert son troisième Oscar d’or d’affilée en plus (surtout) de l’Oscar monde, notre rédaction a décidé de lui attribuer l’Oscar de la semaine. Désolé, ce n’est pas original mais Dupont a pris l’habitude de rendre l’exceptionnel ordinaire. Et, même auréolé de toutes les louanges possibles, lui continue à être toujours plus fort. Et ça, c’est justement très fort.