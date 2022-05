Voici la déclaration de Ronan O'Gara : "C'est un match sur un terrain où l'on jouera pour la première fois. Il y aura un peu de magie dans cette Champions Cup. Mais je trouve que cette délocalisation à Lens est une honte, je trouve cela inacceptable, a lancé l'Irlandais Ronan O'Gara. On doit accepter cette décision et être là pour le match. Mais j'ai une grande pensée pour les supporters qui devront faire sept heures de route. Ce n'est pas facile, surtout un dimanche à 16 heures. Il n'y a pas de vols non plus. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler…"