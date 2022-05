Nyakane et Spring blessés et remplacés par Colombes et Dupichot dans le XV du Racing 92

Par Rugbyrama il y a 1 heureMis à jour 0

CHAMPIONS CUP - Changements de dernière minute dans le XV départ dub Racing 92, avant la demi-finale de Champions Cup face à La Rochelle. Trevor Nyakane Max Spring se sont tous les deux blessés et sont forfaits pour la rencontre. Ce sont George-Henri Colombes et Louis Dupichot qui débuteront la rencontre. Gomes Sa prend place sur le banc. Deux forfaits vraiment importants au vu de la forme actuelle de Nyakane et Spring. Le pilier springbok s'est blessé lors de l'échauffement au stade Bollaert à Lens ce dimanche. Spring, a lui été touché vendredi, lors du dernier entraînement des Ciel et Blanc. Le coup d'envoi sera donné à 16h ce dimanche.