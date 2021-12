En attendant, les entraînements prévus aujourd'hui ont été annulés et les cas concernés ont été isolés. La rencontre face au Leinster, prévue vendredi, est donc menacée, d'autant plus que les Irlandais ont eux aussi recensé trois cas positifs vendredi et un nouveau à la suite d'autres tests. Leur entraînement de lundi a aussi été annulé. Ce week-end, un seul match avait été annulé malgré plusieurs équipes touchées par le virus, il s'agit de Bristol - Scarlets.