Les Héraultais ne doivent pas bouder leur plaisir d’avoir remporté cette première manche face aux Anglais, mais ils devront rester sur le qui-vive avant le 8e de finale retour sur les terres des Harlequins, la faute à un manque de constance sur 80 minutes. Et ce alors que le MHR avait fait (très) forte impression durant 50 minutes, s’appuyant sur une solide défense et sur un réalisme à toute épreuve, face à des Harlequins muets, sans solutions. D’un festival montpelliérain dans le premier acte, on a basculé sur une offensive anglaise dans la dernière demi-heure.

Dans une partie à 9 essais, il y a donc beaucoup à dire, et l’on distinguera de suite la performance de Zach Mercer, le plus Anglais des Montpelliérains… Grâce à une énorme présence, aussi bien en attaque qu’en défense, il a permis de faire de nombreuses différences. Surtout, il est l’auteur d’un doublé décisif. Tout d’abord après une séance de temps de jeu près de l’en-but (32e), et sur une grosse relance, voyant Forletta se détacher pour réaliser la dernière passe (39e). Il a été à la hauteur de l’intensité de cette partie, de niveau international.

Les Montpelliérains menaient 34 à 0 !

Grâce à son efficacité près de la ligne adverse et donc au doublé de Mercer, Montpellier a pris le score à son compte. C’est Gabriel Ngandebe qui a ouvert le bal sur un ballon de récupération suite à un jeu au pied manqué de Smith (22e), tandis que Cobus Reinach a lui réussi à profiter d’un autre jeu au pied de l’ouvreur anglais contré par… Marler pour voir Darmon surgir et lui transmettre le cuir dans un bon tempo (35e). Le cinquième essai héraultais a quant à lui été marqué par Titi Lamositele, sur une session de « pick and go » près de la ligne, dès le retour des vestiaires (42e, 31-0).

Mais c’était sans compter sur la révolte des Quins, longtemps en panne, brouillons et finalement persévérants. C’est George Hammond qui a le premier trouvé la faille, face à une défense montant vite et à la réception d’un coup de pied à suivre de son ouvreur (51e). Andre Esterhuizen a quant à lui bonifié une pénalité jouée vite par Lynagh (62e), tandis que Joe Marchant a fait la différence lui aussi sur une différence à 40m de son ailier (66e). L’essai le plus dur pour le MHR reste celui encaissé sur la toute fin, avec justement l’intenable Louis Lynagh venant intercepter une passe de Pollard (79e).

Avec 14 points d’écart à l’issue de cette première confrontation, cela reste ouvert en vue du match retour au Stoop. Voilà pourquoi le MHR devra se présenter avec méfiance, tout en essayant de capitaliser sur ce qui a été (bien) fait pendant un peu plus de 50 minutes.