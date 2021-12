"Merci à monsieur l'arbitre... Des fois, il faut porter ses "cojones""

Thomas Combezou n'a pas mâché ses mots. Après la courte défaite des castrais face aux Harlequins (18-20), le centre tarnais a laissé sortir toute sa colère au micro de BeIN Sports. "Ce n'est pas compliqué, le 6 est hors-jeu, il y a pénalité et le match est gagné. Voilà, merci à monsieur l'arbitre" a déclaré le centre, avant de lâcher "Il faut des fois porter ses "cojones" comme on dit, et siffler les bonnes fautes"".

"J'ai eu de l'appréhension avant la rencontre"

Kélian Galletier n'a pas boudé son plaisir. Après plus d'un an sans jouer, le capitaine montpelliérain a avoué ces difficultés sur ce match : "Je n'ai qu'une semaine d'entraînement dans les jambes donc on va dire que cela a été rude". Malgré la défaite des siens face à Exeter, Galletier avoue avoir eu de l'appréhension: "Comme j'ai eu pas mal de blessures, j'ai de l'appréhension sur beaucoup de choses... Mais bon, ça tient !". Même si ce retour à la compétition n'a pas été victorieux, Galletier "prend ce qu'il y a à prendre". Nul doute qu'il lui tiendra à coeur d'être à nouveau aligné dans le XV héraultais pour la réception des mêmes joueurs d'Exeter, le week-end prochain.

"Les critiques nous ont piqués"

Encore chez les castrais, Martin Laveau est revenu sur la défaite de deux petits points de son équipe devant le champion d'Angleterre Exeter (18-20). Forcément frustré par ce résultat, l'ailier feu follet du Castres Olympique, auteur d'un essai en fin de match, n'a pas caché sa déception: "C’est dommage parce que je crois vraiment que nous avions la place de faire mieux et de gagner ce match." Il a ensuite reconnu que "les critiques (nous) ont piqués" après l'annonce d'une composition pour le moins inattendue avec treize changements dans la composition de départ.

"C'est franchement décevant"

Décidément beaucoup de déception chez les clubs français après ce week-end. C'est le cas du Stade Français, lourdement défait face au Connacht (36-9). Le troisième ligne parisien Charlie Francoz regrette d'avoir craqué en fin de match: "On était dans le match jusqu’à la 65e minutes et sur la fin on a vraiment lâché. C’est franchement décevant. Il y a eu beaucoup trop d’imprécisions de notre part. Eux jouaient sur leur terrain et ont su dompter les conditions météorologiques et même bien les utiliser. Même si nous avons été plutôt performant en conquête, ça ne fait pas tout. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de déception."

"Je suis tellement fier de mes joueurs"

Le manager du Stade Rochelais Ronan O'Gara s'est régalé devant la victoire serrée de ses joueurs contre Glasgow dimanche. « Aujourd'hui, c'est 4 points, c'est magnifique. Notre statut a changé en Coupe d'Europe, l'an dernier on était outsiders. Je suis tellement fier de mes joueurs. On était frustrés durant les 30 premières minutes, après on s'est adaptés. La Coupe d'Europe, ce sont des grands matches." a déclaré l'irlandais après la rencontre. L'ancien ouvreur de l'Irlande a ensuite donné des explications techniques a la victoire des maritimes: "Ils (Glasgow) ont préparé leur saison pour aujourd'hui et la semaine prochaine. C'était un terrain rapide, ils ont joué avec précision. Les 10 minutes après mi-temps ont tout changé. Notre force c'est de jouer avec du tempo."