C'est dans une sorte d'expectative que le champion d'Europe en titre se prépare à entamer l'édition 2021-2022 de Champions, tant les incertitudes autour de l'équipe que va aligner Cardiff samedi sont grandes. Pour rappel, la province galloise - alors que l'EPCR a fait savoir qu'il n'y aurait pas de report - ne pourra pas compter sur ses joueurs qui étaient partis en Afrique du Sud ces dernières semaines et qui sont à l'isolement. Elle pourra toutefois mettre sur le terrain plusieurs internationaux qui n'étaient pas du voyage (ils seraient au nombre de sept) et des jeunes de l'Académie.

Elle pourrait aussi profiter d'un changement des règlements accepté par l'EPCR pour se faire prêter des joueurs des Ospreys (autre province galloise) et les inscrire à temps sur les listes européennes. Bref, un sacré désordre. Du coup, avant de décoller vers Cardiff jeudi après-midi en groupe resserré en raison des restrictions sanitaires, les Toulousains tentent de vivre une semaine normale et de ne pas soucier des aléas qui touchent leur futur adversaire.

Il doit encore se tester en mêlée

Ce lundi, deux jours après la défaite à Bordeaux-Bègles qui a permis à l'UBB de leur chiper la première place du Top 14, les Rouge et Noir ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Et il était un homme sur la pelouse synthétique des annexes d'Ernest-Wallon (Cardiff évolue sur synthétique, donc Toulouse s'y prépare) dont la présence était plus marquante que les autres.

Il s'agit du talonneur international et capitaine Julien Marchand, touché aux côtes avec le XV de France contre la Géorgie et qui avait dû déclarer forfait face aux All Blacks. Il avait aussi manqué la réception de Brive et donc le déplacement en Gironde avec son club. Même s'il n'y a pas eu de contact appuyé, Marchand a participé à toute la séance lundi, qui consistait en une opposition et ensuite à des combinaisons en touche. L'intéressé pourrait ainsi effectuer son retour à la compétition samedi au pays de Galles mais, auparavant, il devra se tester ce mardi en mêlée fermée pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque.

Top 14 - Julien Marchand (Toulouse)Icon Sport

Ce pourrait être le seul retour dans les rangs toulousains. Blessé au poignet, Alban Placines s'entraînait à part, quand Antoine Miquel était malade. Les chances de les voir dans le groupe sont faibles. Comme pour Santiago Chocobares et Tim Nanaï-Williams, tous deux touchés aux ischios et qui doivent encore passer des examens. Rynhardt Elstadt (cheville), Alexi Balès (déchirure), Pierre Fouyssac (tendon d'Achille) et les frères Arnold (Genou pour Rory et bras pour Richie) sont toujours absents. De son côté, Pita Ahki - souvent en délicatesse avec ses tendons d'Achille - était ménagé en ce début de semaine mais il devrait être opérationnel. Enfin, à noter que les internationaux Thibaud Flament et Thomas Ramos - qui n'étaient pas à Chaban-Delmas car ils bénéficiaient d'une semaine de vacances - sont bien là.