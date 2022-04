Les moins jeunes se souviennent sûrement de cette tirade répétée par Hannibal Smith, personnage central de la série à succès "L'agence tous risques" : "J'adore quand un plan se déroule sans accroc." Depuis leur défaite de six points en huitième de finale aller de Champions Cup contre l'Ulster samedi dernier, au bout d'un match où ils furent plutôt séduisants mais trop vite réduits à quatorze, les Toulousains auraient aimé s'approprier cette théorie. Le problème ? C'est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu en cette semaine très particulière.

Déjà, le staff a vite compris qu'il ne pourrait pas compter sur le retour à la compétition de son talonneur et capitaine Julien Marchand, touché à un mollet. Puis, il a dû ménager son pilier gauche Cyril Baille avant que son troisième ligne François Cros n'arrête brutalement son entraînement mardi, tous deux victimes de soucis musculaires. Finalement, ils ont dû déclarer forfait. Ce qui porte à trois, parmi les absents, le nombre d'internationaux français récents vainqueurs du grand chelem.

Et les supporters ont sûrement tremblé en apprenant que le demi de mêlée et meilleur joueur du monde Antoine Dupont, victime de maux de ventre, avait lui aussi été préservé en début de semaine. Comme Pita Ahki, qui s'est peu entraîné après s'être ressenti de douleurs à son genou opéré, il est bien présent ce samedi soir à Belfast.

Nanaï-Williams, test grandeur nature

Reste donc qu'il a fallu composer avec ces nombreuses absences, dont certaines de poids. En plus de Mallia (suspendu), Chocobares (genou), Youyoutte (biceps), Placines (cheville), Guitoune (péroné) et Bonneval (plancher orbitaire), le Stade toulousain a aussi perdu Zack Holmes juste avant d'embarquer pour l'Irlande du Nord jeudi.

En effet, l'ouvreur ou trois-quarts centre australien a été sonné sur un choc survenu... sur la dernière action de la mise en place en fin de matinée. Alors qu'il portait le numéro 13 lors de l'aller, il était en début de semaine en balance avec Tim Nanaï-Williams pour accompagner Pita Ahki au centre de l'attaque. Le Samoan va donc débuter, pour ce qui sera seulement sa deuxième titularisation au centre cette saison. Plusieurs raisons à ce choix, outre les forfaits au poste.

Si Dimitri Delibes remplace numériquement Juan Cruz Mallia à l'aile, l'activité du Puma risque de manquer. Ce dernier se déplace beaucoup dans le jeu sans ballon pour combler les brèches et c'est en partie à Tim Nanaï-Williams qu'incombera cette tâche. Au-delà, l'idée était d'apporter de la créativité à côté de Pita Ahki. Joueur au talent indéniable, l'ancien Clermontois peut profiter de ce rendez-vous majeur pour donner de l'ampleur à une saison personnelle jusque-là mitigée.

Tim Nanaï-Williams - ToulouseIcon Sport

Le poids (espéré) du banc

Devant, le manager Ugo Mola et ses adjoints ont certainement réfléchi de manière globale, conscient que le banc de touche aura un rôle crucial à jouer. D'où le choix d'y placer Emmanuel Meafou et Thibaud Flament, deux joueurs percutants qui pourraient apporter leur force de pénétration dans le second acte (Cramont ou Tauzin ont aussi cette faculté à peser sur la défense). Cela aurait pu être aussi le cas avec Selevasio Tolofua mais le forfait de François Cros a modifié les plans en troisième ligne, et lui débutera en numéro 8. C'est Antoine Miquel qui devra finir le travail.

En deuxième ligne, l'encadrement a opté pour la paire formée par les frères Arnold, laquelle a fait des merveilles sur les rencontres importantes la saison dernière. Leur aisance dans les airs (2,08m chacun, ça aide !) et leur mobilité incroyable (au vu de leur gabarit) sont un poison pour l'adversaire et peuvent permettre de l'épuiser. C'est aussi la raison pour laquelle du poids a été amené en troisième ligne (avec le retour dans le XV de départ d'Anthony Jelonch par exemple) et en première ligne, où Charlie Faumuina a été préféré à Dorian Aldegheri. A gauche de la mêlée, Rodrigue Neti - auteur d'une belle saison - devra faire oublier Cyril Baille quand, au talonnage, Peato Mauvaka a l'habitude de répondre présent à ce niveau de compétition. Tout comme la charnière des Bleus composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, dont le rôle sera prépondérant dans la gestion de ce match avec un handicap à remonter, et Thomas Ramos à l'arrière, apparu très en jambes le week-end passé.