Sans Camille Lopez, George Moala et Kotaro Matsushima, empêchés de jouer pour le respect des règles sanitaires liées au Covid, mais aussi privé de ses nombreux blessés, Clermont n’a pas réussi à rester maître à domicile lors de cette première journée. Trop diminuée, et après une première période manquée, l’ASM hypothèque déjà ses espoirs de qualification en tombant face au remarquable jeu collectif des Ulstermen...

Ce n’est pas tous les jours que le public du stade Michelin voit son équipe aussi dominée dans le jeu, comme ce fut le cas en première période. Sans munition, avec deux ballons perdus en touche, pénalisés à près de dix reprises et transpercé en défense sur presque chaque remontée de balle adverse, Clermont a subi dans les grandes largeurs. Après trois pénalités de Cooney, Clermont a encaissé le plus logiquement du monde le premier essai de la rencontre de McCloskey, qui a profité d’un bon travail de ses avants pour trouver enfin la faille dans la défense clermontoise totalement médusée (0-16, 27e).

Mais poussé par son public, et vexé de son début de match manqué, Clermont a su faire preuve d’orgueil sur sa seule véritable action d’envergure. Servi par un jeu au pied judicieux en diagonale de Vili, Damian Penaud plongeait victorieusement dans l’en-but et aplatissait du bout des doigts l’essai de l’espoir des Auvergnats. L’écart de 9 points (10-19) à la pause était finalement un moindre mal pour les hommes de Jono Gibbes, qui n’ont jamais réussi à mettre en place leur jeu, privés de la possession du ballon (70 % pour les Ulstermen) et réduits à 14 avec le carton jaune de Van Tonder, pour un placage dangereux (37e).

L’ASM en réaction avant une fin de match frustrante

Pour l’Ulster, cette rencontre prenait alors des allures de ballade irlandaise sur la pelouse de Michelin. Pourtant, dans le sillage de leur valeureux capitaine, Arthur Iturria, les Clermontois ont courageusement remonté l’écart au score peu avant l’heure de jeu, en changeant radicalement de visage. En remettant la main sur le ballon, en se disciplinant, mais aussi et surtout grâce à un deuxième essai personnel de Penaud, qui concluait un jeu au pied pour lui même, Clermont menait alors pour la seule fois du match : 20-19 (58e).

Mais la tendance a définitivement basculé sur une dernière fulgurance irlandaise à 10 minutes du terme. Sur une percée de Hume, et sur une ultime transmission de balle, Tiberghien a commis un en-avant volontaire aux yeux de Monsieur Barnes. Cette action se terminant ensuite dans l’en-but, par Nick Timonay, l’essai a été validé et l’arrière clermontois renvoyé 10 minutes sur son banc de touche (20-26, 68e). Deux pénalités de Cooney et Hanrahan dans les ultimes minutes ont scellé le score à 23-29, pour valider une victoire méritée pour l’Ulster, et un bonus défensif loin d’être scandaleux pour Clermont.

Avec une première victoire à l’extérieur dans cette compétition, l'Ulster prend le bon wagon pour la qualification au prochain tour. Les Irlandais veulent maintenant s’appuyer sur ce brillant succès en enchaînant dès vendredi prochain (21h), avec la réception de Northampton. Pour Clermont, c’est une désillusion à domicile, avec déjà une grosse pression sur les épaules auvergnates. Une réaction est maintenant attendue pour un premier déplacement difficile samedi prochain (16h45), sur la pelouse des Sale Sharks, pour continuer à survivre dans une compétition qui leur tient à coeur.