L’UBB tient sa première victoire dans cette Champions Cup ! Battu par Leicester (13-16) lors de la première journée et après que son déplacement aux Scarlets ait été annulé, Bordeaux s’est imposé 45-10 face aux Gallois cet après-midi devant son public. Ainsi, les garçons de Christophe Urios font un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale.

Après deux ballons perdus en touche sur le début de match, l’UBB, grâce à sa tour de contrôle Thomas Jolmes, en volait deux sur lancer adverse et son équipe imposait son rythme. À force de défendre, le rideau Gallois craquait à la moitié de cette première période. Sur une magnifique offensive bordelaise, pendant laquelle Jalibert et Cordero donnaient le tournis aux visiteurs, Cameron Woki inscrivait le premier essai du match (7-0, 21e). Dans la foulée, Santiago Cordero relançait un ballon depuis la ligne médiane, trouvait une brèche au milieu du terrain, et servait le jeune Louis Bielle-Biarrey (14-0, 26e).

Sur le renvoi, l'ailier Nathanaël Hulleu mettait à son tour le feu dans la défense des Scarlets, avant d’être repris à l’entrée des 22 mètres adverses. Liam Williams, se mettait à la faute et recevait logiquement un carton jaune. L’UBB utilisait parfaitement sa supériorité numérique, puisque sur l’action suivante, Geoffrey Cros, en bout de ligne, gagnait son duel et marquait le troisième essai des Bordelais (30e), qui menaient 21-0 à la pause.

Le triplé pour Bielle-Biarrey !

Au retour des vestiaires, les Gallois étaient tout proches de marquer un essai après une combinaison en touche, mais Santiago Cordero défendait bien sur Ryan Elias et empêchait le talonneur d’aplatir (42e). Toujours aussi bons sur les contres, les Bordelais, grâce à Bastien Vergnes-Taillefer, volaient deux nouveaux lancers d’Elias. Dans la foulée, après un très beau mouvement, Louis Bielle-Biarrey, bien servi par Jalibert, s’offrait un doublé (26-0, 48e).

Si Liam Williams (52e) et Gareth Davies (61e) sauvaient quelque peu l’honneur pour les Scarlets, la fin de match permettait surtout à l’UBB d’alourdir un peu plus la note. Derrière un Santiago Cordero intenable et un Bastien Vergnes-Taillefer tranchant, les Bordelais inscrivaient trois nouveaux essais dans les 25 dernières minutes (Lamothe, Ducuing et Bielle-Biarrey) et s’imposaient 45-10. Un succès bonifié, qui permet aux garçons de Christophe Urios de remonter à la cinquième place du classement, avant la dernière journée de cette Champions Cup.