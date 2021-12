Il n’y a finalement pas eu photo et le Stade Toulousain a ainsi pu soigner le début de sa nouvelle campagne européenne. Face à une formation de Cardiff diminuée par la Covid-19, car amputée de la plupart de ses titulaires et renforcée par des joueurs de son Académie et même des semi-pros qui découvraient l’équipe première, il n’y aura pas tellement eu match. Le courage a permis aux Gallois de tenir, portés par leur public de l’Arms Park pour mettre de l’enthousiasme jusqu’à la dernière minute. Et même prendre l’avantage sur l’essai de Josh Adams sur du jeu à une passe après une mêlée (20e, 5-6). Finalement anecdotique.

On a senti l’inexpérience galloise, malgré la présence de quelques internationaux comme Botham, Williams, Adams ou Halaholo. Ce manque de liant dans une équipe expérimentale a été bien exploité par les Toulousains, tout comme cette supériorité évidente en mêlée fermée. Le carton rouge en fin de match contre Beetham – pour un geste non maitrisé et dangereux sur Germain sorti sur blessure (75e) – témoigne aussi de l’écart de niveau sur cette confrontation. Pour autant, le Stade Toulousain a lui aussi parfois manqué de fluidité, avec quelques lancements imprécis sur plusieurs touches et plusieurs ballons tombés.

Antoine Dupont signe une masterclass

Tout fraichement nommé meilleur joueur du monde pour l’année 2021, Antoine Dupont a parfaitement honoré son statut et le public gallois l’a ovationné à sa sortie (68e). Avant cela, il a débloqué à lui tout seul la partie. En plus de son essai en solitaire en éliminant quatre joueurs sur un ballon récupéré après une touche galloise (57e), il est l’auteur de la percée décisive amenant l’essai d’Anthony Jelonch l’ayant suivi dans ses pas au même titre que Ntamack (24e). Le demi de mêlée international a réalisé une autre course folle permettant des charges des avants près de la ligne adverse et un renversement profitable à Pita Ahki pour s’ouvrir un intervalle (38e). Enfin, Arthur Bonneval a lui réceptionné une passe au pied millimétrée de « Monsieur » Dupont en sortie de ruck pour l’essai du bonus offensif (68e). La dernière réalisation de Iosefa Tekori sur ballon porté s’ajoutant à ce tableau offensif (76e).

On ajoutera à cela le 6 sur 8 au pied de Romain Ntamack pour l’ensemble des points marqués par le Champion en titre qui a maitrisé les évènements sous la brume galloise. Voilà que l’on peut appeler des débuts réussis pour les Toulousains qui se mettent dans de bonnes dispositions pour la suite de la compétition, et avant de recevoir les Wasps.