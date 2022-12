C'est une nouvelle qui avait fait couler beaucoup d'encre, l'an dernier, lorsqu'elle avait été annoncée par l'EPCR, organisateur des coupes d'Europe de rugby. Les franchises sud-africaines disputeront, cette saison, la Champions Cup et la Challenge Cup, aux côtés des équipes françaises, anglaises, écossaises, galloises ou encore italiennes. Un véritable choc, puisque ces franchises se trouvant en Afrique, il est difficile d'encore considérer les deux compétitions comme littéralement des coupes d'Europe. Mais, un an après avoir intégré un nouveau championnat, dans lequel ils s'opposent aux provinces celtes, les Sud-Africains sont maintenant engagés pour dominer l'Europe.

Ils dominent (déjà) l'URC

Et il faut dire qu'ils ont les capacités de la faire ! Lors de la première édition du United Rugby Championship, la saison dernière, les franchises sud-africaines avaient brillé et dominé les monstres historiques que sont par exemple le Leinster, le Munster ou encore Edimbourg. La finale de cette compétition ? Un duel entre les Stormers, équipe basée au Cap, et les Bulls de Pretoria, remporté par les premiers cités. Sans oublier que les Sharks de Durban ont eux aussi réussi à accéder à la phase finale, où ils avaient été éliminés par les Bulls. Cette domination sud-africaine se poursuit d'ailleurs cette saison, puisque si le Leinster est actuellement en tête et reste invaincu, les Bulls, les Stormers et les Lions sont tous dans le top 5 au classement de la compétition.

Les Stormers ont été sacrés champions d'URC en 2022Icon Sport

Impossible donc, de ne pas imaginer ces franchises apporter une rude concurrence aux autres équipes en lice en Champions Cup et en Challenge Cup. Pourtant, les entraîneurs de ces équipes venues d'Afrique se voulaient méfiants avant de faire leurs premiers pas dans ces compétitions. À commencer par Jake White, désormais coach des Bulls : "J'ai déjà fait l'expérience de cette compétition en tant qu'entraîneur de Montpellier, et que ce soit la Champions Cup ou la Challenge Cup, c'est incroyablement difficile. Généralement, la profondeur de ces équipes est beaucoup plus forte que celle à laquelle nous nous sommes habitués dans l'URC."

Méfiants mais ambitieux

Du côté des Stormers, c'est John Dobson qui tâchait de ne pas céder à l'excès de confiance : "La Champions Cup est un autre monde et nous sommes extrêmement excités." Dans la plus prestigieuse des deux compétitions européennes, ce sont les Sharks, les Bulls et les Stormers qui tenteront de chiper la couronne européenne à La Rochelle. Dans la plus petite, les Lions et les Cheetahs voudront succéder au LOU. La dernière franchise citée est d'ailleurs un peu la surprise du chef, concoctée par l'EPCR. Elle ne fait pas partie des équipes sud-africaines présentes en United Rugby Championship mais a été invitée pour disputer la Challenge Cup. Du coup, elle ne recevra pas ses matchs en Afrique du Sud dans sa ville de Bloemfontein, mais bien en Italie, à Parme.

United Rugby Championship - John Dobson (Stormers)Icon Sport

Les Cheetahs seront particulièrement observés dès ce week-end en France, puisqu'elle se déplace sur la pelouse du Hameau, pour affronter la Section paloise. De leur côté, les Lions qui joueront notamment face au Stade français, s'affichent parmi les favoris de la compétition. Pour ce qui est de la Champions Cup, l'UBB recevra les Sharks durant la deuxième semaine, tandis que les Bulls vont recevoir Lyon dès ce week-end et que les très craints Stormers se déplaceront à Clermont ce samedi. "Nous sommes ravis de commencer à l'extérieur contre Clermont, même si nous comprenons que c'est une perspective formidable, lançait John Dobson. Dwayne Peel a déclaré que c'était l'une des expériences de rugby les plus incroyables. Apparemment, il est extrêmement intimidant de jouer là-bas, et vous êtes confronté à une mer de jaune et de bleu".

Tout en glorifiant l'ASM et en se disant méfiant pour cette nouvelle compétition, l'entraîneur des Stormers, champions D'URC en titre, ne manquait pas d'afficher une grosse ambition : "Ce sera un énorme défi, mais nous voulons montrer qu'en tant que champions de l'URC, nous appartenons au sommet." C'est donc un très gros défi qui attend notamment les clubs français, face à des franchises qui fournissent la quasi-totalité des Springboks, champions du monde en titre s'il faut le rappeler...