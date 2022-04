Un Nolan Le Garrec chirurgical porte les Racingmen

Pour son retour à la compétition en Champion Cup, le jeune demi de mêlée a été impérial face à des Parisiens trop indisciplinés. Parmi les meilleurs réalisateurs des huitièmes de finale, Le Garrac est en tête ce week-end avec 17 points inscrits. Blessé et opéré en novembre dernier, le très prometteur demi de mêlée a presque réalisé un sans-faute avec un 6/7 au pied.

Baloucoune, étincelant, a parcouru plus de 207 mètres ballon en main

Dans une défense toulousaine réduite à 14 après le carton rouge de Mallia à la 11ème minute, le jeune ailier irlandais a dévoré les espaces durant 70 minutes. Sa rapidité et ses appuis toniques lui ont permis de pénétrer la défense toulousaine à de nombreuses reprises comme l'illustre son interception et son essai à la 65ème minute. L'ailier de l'Uster est le joueur qui a réalisé le plus de mètres ballons en mains (207).

Stade Toulousain- Ulster - Lebel - BaloucouneIcon Sport

Un Raka perforant mais insuffisant face à la marée anglaise

L'international français est le joueur ayant battu le plus de défenseurs (10) ce week-end. Malgré cette très bonne performance, l'ailier clermontois n'a pas pu empêcher la défaite des siens face aux Anglais de Leicester.

Flament: la muraille toulousaine auteur de 20 plaquages

Positionné en troisième ligne, le chelemard français a été très solide défensivement face aux Irlandais. En infériorité numérique presque toute la partie, le flanker toulousain s'est démultiplié en défense. En plus d'être le joueur qui a réalisé le plus de plaquages des huitièmes de finale, c'est le seul troisième ligne toulousain qui aura joué 80 minutes.

Andre Esterhuizen a essayé de relancer les Harlequins en jouant à la main

Le centre sud-africain a enchaîné le mauvais et le très bon à l'image de son équipe. Après avoir été maîtrisé de toute part en première mi-temps par le MHR (26-0 à la mi-temps), les hommes d'Esterhuizen ont rendu une meilleure copie en seconde mi-temps. Le centre des Harlequins, auteur d'un avant volontaire et sanctionné d'un carton jaune à la 32ème minute, aura relancé son équipe en deuxième période. La statistique à retenir du côté des Harlequins en seconde mi-temps, concerne l'international sud-africain. Il aura relancé 17 ballons à la main, ce qui le récompensa d'un essai à la 62ème minute.

Ramos a voulu emballer les attaques toulousaines

Avec 7 passes après contact, personne n'aura fait mieux que l'arrière toulousain ce week-end. Il s'est montré très actif dans la ligne arrière des champions en titre en témoigne sa superbe percée. Décisif au pied, l'international français aura inscrit la moitié des points de son équipe face à l'Ulster.