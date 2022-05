L'enceinte pouvant recevoir plus de 50 000 spectateurs va accueillir la finale de Champions Cup pour la quatrième fois (1999, 2003, 2013, 2023). La dernière finale remonte à presque dix ans lorsque Toulon avait soulevé son premier trophée européen. C’était en 2013 face à l’ASM Clermont.

Après Marseille cette année, c'est donc la capitale irlandaise qui accueillera ce grand évènement. Mais à l'origine, il était prévu que ces finales se jouent à Londres, dans le Tottenham Hotspurs Stadium. La Premier League se terminant plus tard que d'habitude en raison de la Coupe du monde de football 2022 qui se déroulera en novembre et décembre, l'Aviva Stadium a été choisi en solution de remplacement pour la saison prochaine. Cependant, une finale dans l'enceinte des Spurs n'est pas à exclure dans les années à venir : "Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec le Tottenham Hotspur pour y organiser nos finales prochainement. C'est un stade magnifique et très prometteur en matière d'accueil de matchs de rugby", se félicite le Président de l’EPCR, Dominic McKay.

La vente des billets sera ouverte dès le vendredi 20 mai sur le site web de l'EPCR.