Et de trois ! Le rugby français connaît décidément un vendredi noir dans les Coupes d'Europe. Après l'annulation du match Toulon – Newcastle (cas de Covid chez les Anglais, verdict en attente) en Challenge Cup, celle du match Toulouse – Cardiff en Champions Cup (cas de Covid chez les Toulousains, Cardiff déclaré vainqueur), c'était, en début d'après-midi, au tour de la rencontre opposant les Anglais de Leicester aux Bordelo-Béglais d'être menacée. Plus tôt dans la journée, le staff girondin avait découvert plusieurs cas de Covid dans ses rangs, et était dans l'attente d'une décision de l'EPCR, organe qui régit les compétitions européennes.

Quelques heures plus tard, la sanction est tombée. Dans un communiqué en tous points similaire à celui publié peu avant concernant l'annulation du match Toulouse – Cardiff, l'organisateur a déclaré ceci : " L'EPCR a été informée par l’Union Bordeaux-Bègles que le club avait enregistré plusieurs résultats positifs à des tests Covid-19 parmi son effectif pour le tournoi. Par conséquent, le club n’est pas en mesure de disputer son match de la 4e Journée de Champions Cup face aux Leicester Tigers, programmé demain (samedi 22 janvier). Cette rencontre de la Poule B prévue au stade Mattioli Woods Welford Road est donc malheureusement annulée et les Leicester Tigers se voient attribuer le match sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au Règlement du tournoi. "

Départ reporté, puis finalement annulé

Aux alentours de 16h15, les joueurs du manager Christophe Urios n'avaient toujours pas quitté leur Gironde, alors qu'ils étaient censés s'envoler pour l'Angleterre à 14h30. Les Bordelo-Béglais ont donc retardé leur départ, dans l'attente d'une décision de l'EPCR qui est finalement tombée un quart d'heure plus tard.

Avec ce résultat, les Tigers - qui étaient déjà qualifiés - comptent désormais 19 points et occupent toujours la première place. L'UBB est provisoirement sixième, avec huit points, juste devant le Stade toulousain, lui aussi déclaré perdant sur tapis vert aujourd'hui.