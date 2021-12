Il y avait fort à faire pour le Connacht ce dimanche à Welford Road après leur succès face au Stade français. Leader du Premiership anglais avec 9 victoires en 9 rencontres, Leicester est difficilement bougeable en cette fin d'année 2021. Peuvent en témoigner les Bordelais qui les ont reçu samedi dernier pour le premier match de la compétition. Une réception qui s'est soldé par une courte défaite 16-13, mais une défaite quand même. Les Irlandais du Connacht n'ont pas réussi à faire mieux.

C'est pourtant les visiteurs qui ouvrent le bal avec une pénalité de l'international Carty dès la cinquième minute. Mais les locaux ne laissent pas longtemps le score à leurs adversaires avec un essai du talonneur Dolly puis de l'arrière Hegarty, transformé par Burns. Rapide réaction du Connacht, pourtant encore privé de leur atout offensif numéro 1 Mack Hansen. C'est l'ailier australien John Porch qui score juste avant la demi-heure de jeu. Jack Carty, l'homme à tout faire, transforme l'essai. Et juste avant la pause, encore lui ! Carty récupère un ballon perdu par Leicester et n'a plus qu'a accélérer pour filer aplatir. Il permet à sa province celte de prendre l'avantage, convertit son propre essai, et voilà Connacht qui mène 17-12 à la pause.

Au retour des vestiaires, Carty creuse un peu plus l'écart avec une pénalité. Mais Leicester se remet dans le droit chemin en s'appuyant sur son jeu d'avant. Après avoir mis à la faute le pilier droit irlandais Bealham (sanctionné d'un carton jaune), les Tigres scorent en puissance par son ailier Steward. Poursuivant sa domination, Leicester et Saumaki font parler la vitesse pour doubler le Connacht au score et obtenir le bonus offensif. En fin de rencontre, placé aux 22 mètres, Carty réduit la marque d'un drop mais ca ne fera que ramené les siens à 6 points, 29 à 23.

Leicester poursuit son incroyable série de quatorze succès consécutifs et surtout deux victoires sur deux en Champions Cup. Même tremblante, cette équipe semble difficillement manoeuvrable et posera des problèmes à nombre de ses adversaires. Avec une question en suspens : qui fera tomber les Tigres ?