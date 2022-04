Les Clermontois sont contraints à l’exploit. Pour espérer rallier les quarts de finale de la coupe d’Europe, les Jaunards devront s’imposer la semaine prochaine de plus de 19 points en Angleterre après s’être inclinés 29-10 cette après-midi au stade Marcel-Michelin contre Leicester. Dans le coup en première mi-temps, les coéquipiers de Morgan Parra ont sombré au retour des vestiaires en encaissant un cinglant 19-0.

Face au leader du championnat d’Angleterre, Clermont n’a pas manqué son début de rencontre. Bien au contraire, ce sont les Jaunards qui ont planté la première banderille par l’intermédiaire de Cheikh Tiberghien. Au terme d’un beau mouvement sur le large, les Clermontois se retrouvent en surnombre, Camille Lopez trouve Kotaro Matsushima qui fixe et donne à Tiberghien qui va inscrire le premier essai de la rencontre. Entame de match rêvée pour l’ASM qui menait 7-0 au bout de 10 minutes de jeu.

Sûrs de leur force, les Anglais n’ont pas tardé à revenir dans la partie. D’abord grâce au capitaine Ellis Genge. Après une touche à 5m, les Tigers forment un maul. Ça s'écroule à quelques centimètres de la ligne et après plusieurs pick and go, c'est le pilier Genge qui trouve permet à ses coéquipiers de revenir à seulement deux points. Une grosse dizaine de minutes plus tard, l’international anglais sera imité par son compère de la première ligne Julián Montoya. À la suite d’un maul, le talonneur relève le ballon et permet aux siens de revenir à hauteur de l’ASM.

En s’appuyant sur une défense qui a fait reculer à de nombreuses reprises les Anglais, et en se nourrissant des fautes de leurs adversaires, les Clermontois rentraient aux vestiaires sur un score de parité 10-10.

Une démonstration de force

En collant au score à la mi-temps, les Clermontois pouvaient s’estimer chanceux, tant les Tigers semblaient dominer la rencontre. Une domination qui s’est concrétisée dans la seconde période. En inscrivant pas moins de 3 essais, Leicester a donné une leçon de réalisme à l’ASM. Avec un rugby peu flamboyant, mais en comptant sur la puissance de leur pack, les Anglais ont concassé Clermont avant de les faire définitivement plier.

Et si le carton rouge reçu par le centre Guy Porter à l’heure de jeu pouvait ressembler à un tournant, il n’en a rien été. Le rouleau compresseur anglais a continué son travail de sape sur des Jaune et Bleu qui ne semblaient pas en mesure de rivaliser avec le leader du championnat anglais. À tel point que les Tigers ont même marqué leur cinquième essai en infériorité numérique. Et sans une obstruction à quelques minutes de la fin de la rencontre, le score aurait pu être plus lourd pour les hommes de Jono Gibbes.

Car si les locaux ont souvent transpercé le rideau défensif anglais, grâce notamment à un très bon Tiberghien ou un remuant Raka, les Jaunards ont pêché dans le dernier geste. Près de la ligne, les Clermontois n’ont jamais réussi à trouver la faille, par manque de précision ou de patience, ils n’ont pas réussi à concrétiser leurs temps forts.

Samedi prochain, à 18h30, au Welford Road Stadium, les Clermontois devront réaliser un véritable exploit pour continuer l’aventure européenne.