Notre partenaire Parions Sport l'illustre bien : le Leinster, chez lui, sera favori ce samedi contre Toulouse (la victoire irlandaise est cotée à 1,25 contre 4,20 pour le Stade). Les paramètres sont les suivants : les Leinstermen joueront dans leur enceinte dédiée aux moments de gala et leur litanie d'internationaux a eu raison du leader du championnat anglais, les Leicester Tigers. Laurent Labit, entraîneur de l'attaque du XV de France, livrait son analyse dans les colonnes du Midi Olympique : "Contre les Tigers qui sont leaders du championnat d’Angleterre, le Leinster a livré une masterclass lors de la première demi-heure. C’était vraiment parfait […] On sait que les provinces travaillent plus que jamais autour de leur équipe nationale. C’est encore plus frappant pour le Leinster, puisque 12 ou 13 de ses titulaires le sont aussi avec la sélection. Ce qu’ils font, tous les week-ends, c’est répéter ce qu’ils pratiquent au niveau international. Leur jeu a un peu évolué, tout de même : on les voit par exemple essayer de se passer le ballon après contact, ce qui était formellement interdit il y a encore quelques années. Mais je crois que Toulouse a l’expérience et le jeu pour encore déjouer ce piège."

" Notre équipe a des ressources "

C'est le propre de ce Stade toulousain : il a beau connaître une fin de saison pleine de tension, où sa situation sur tous les tableaux est compromise, mais il parvient quand même à retourner la situation grâce à une abnégation rare. C'est ce que décrit l'ancien entraîneur du Racing 92 : "Imaginez un peu : ils se cognent l’Ulster en aller-retour après avoir pris un rouge au bout de cinq minutes à l’aller, puis se déplacent affronter le Munster et maintenant le Leinster… C’est presque comme enchaîner trois étapes alpestres dans une même journée ! Mais s’ils ont cinq étoiles sur leur maillot, ce n’est pas parce qu’on les leur a données. Les Toulousains sont habités par quelque chose qui les pousse à se sublimer dans ces grands matchs. Ils aiment ces moments-là."

Après son succès au tirs au but sur la pelouse du Munster, le Stade toulousain devra affronter le Leinster à Dublin.Icon Sport

Romain Ntamack, malgré la mesure dont ont fait preuve les Toulousains au moment de célébrer leur victoire au bout des tirs au but, retenait ceci du caractère de son équipe, toujours dans le journal au papier jaune : "On sait que notre équipe est capable de tout, d’exploits et de grands matchs. On a essayé de nous sortir plus d’une fois, notamment lors des matchs de poule. On a connu des scénarios en notre défaveur mais on était toujours dans la course et jamais morts, même si certains nous voyaient éliminés après le huitième de finale aller. Nous avons toujours cru en nous. Cela montre bien l’état d’esprit de cette équipe malgré les blessures, les pépins ou le contexte. Elle a des ressources." Et comme ce n'est pas exactement un objectif pour les Toulousains que de finir dans le dernier carré, on ne serait pas étonné qu'ils posent des problèmes à ce Leinster-là.