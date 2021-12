Rouge aux ornements dorés, une incision noire et blanche dans la longueur sur le torse. Le stade toulousain dévoile son maillot "third" 2021/2022 via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Encore une fois, il tire son inspiration de l'histoire du club et de la ville. Ernest Wallon, premier président du stade toulousain est décédé il y a cent ans. C'est aussi en son honneur qu'a été crée le maillot que portera le Stade toulousain en coupe d'Europe cette saison. Professeur agrégé de droit, Ernest Wallon était engagé dans la cause du sport et il a largement contribué au développement du rugby en terre toulousaine.

Le maillot reprend donc les couleurs et le motifs de sa tenue d'homme de droit. Rouge pour sa toge, noir et blanc pour sa cravate, logo et écritures dorés. En fond, le maillot arbore le plan aérien de la ville rose. Retraçant ainsi l'histoire du club avec les lieux où le rugby a débuté, sur les bords du canal notamment, quand les premières équipes universitaires manipulaient le ballon ovale XIXème siècle. Romain Ntamack et ses coéquipiers porteront donc ce maillot lors des prochains matchs en Coupe d'Europe, à commencer par la réception des Wasps dimanche au stade Ernest-Wallon.