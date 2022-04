Les Stadistes pourront avoir des regrets. Mais à la fin, ce sont bien les Franciliens qui se qualifient pour les quarts de finale de la coupe d'Europe et joueront contre Sale dans trois semaines. Victorieux cette après-midi 33-22, le Racing s'impose finalement 55-31 sur la double confrontation. Mis à mal par de valeureux Parisiens, les coéquipiers d'Henry Chavancy ont fait la différence en deuxième mi-temps après le carton rouge de Sefanaia Naivalu en fin de première période.

Une semaine après la défaite à Jean-Bouin, les Parisiens ont fait le court déplacement au Racing dans l’intention de proposer du jeu et de remonter le déficit de 13 points de retard. Et dans cette rencontre, ce sont les joueurs du Stade Français qui ont planté la première banderille. Après une percée au centre du terrain, Finn Russell tombe le ballon en voulant jouer au pied. C’est récupéré par l’arrière Telusa Veainu qui, au terme d’une course de 80 mètres, va inscrire le premier essai de la rencontre après seulement six minutes de jeu.

Un quart d’heure plus tard, les Parisiens vont quasiment combler leur écart du match aller après l’essai d’Adrien Lapègue auteur d’une belle course où aucun joueur du Racing ne sera capable de le rattraper. Menés de 9 points après deux pénalités de Le Garrec et une de Sanchez (15-6), les Racingmen vont réagir.

Après un mouvement d’envergure des arrières franciliens, Russell perce au centre du terrain. Le ballon atterrit dans les mains de Teddy Thomas qui remet à Louis Dupichot. L’arrière du Racing s’écroule dans l’en-but au moment d’aplatir. Auteur d’un plaquage dangereux, l’ailier Sefanaia Naivalu, qui avait déjà reçu un carton jaune à la 19e minute, en reçoit un deuxième synonyme de carton rouge. Une action sur laquelle l'arbitre va également accorder un essai de pénalité.

À 15, le Racing était plus fort

Pas de quoi doucher les intentions parisiennes qui vont réagir juste avant la mi-temps. Lapègue va marquer son deuxième essai de l’après-midi et ainsi permettre à ses coéquipiers de regagner les vestiaires avec 9 points d’avance (22-13) et l’espoir de pouvoir rallier les quarts.

Même en infériorité numérique, les Parisiens vont continuer d’envoyer du jeu, mais cela ne suffira pas. Loin d’être flamboyants, notamment à cause d’un grand nombre de ballons tombés, les Racingmen vont faire la différence en deuxième période. Au total, les « ciel et blanc » vont marquer pas moins de trois essais, dont deux dans les dix dernières minutes. Trop rapide, face à une défense fatiguée, parce qu’en infériorité numérique, les hommes de Laurent Travers vont profiter des espaces pour s’assurer la victoire et les quarts de finale par la même occasion.

Des quarts que les Franciliens disputeront dans 3 semaines face à Sale. Une équipe contre laquelle il faudra sans doute commettre moins d’imprécisions. Les Parisiens vont pouvoir se focaliser sur le Top 14, eux qui n’ont que 10 points d’avance sur Perpignan, actuellement barragiste.