Le Racing est décidément taillé pour l’Europe. Une mi-temps pour se mettre en route, une autre pour éblouir son public, et une fois de plus, le club francilien est au rendez-vous des demi-finales, avec plus que jamais l’ambition d’enfin graver son nom sur la plus prestigieuses des coupes. Une rendez-vous avec l’histoire, que Jacky Lorenzetti attend avec impatience, et qui passera maintenant par une demi-finale 100 % française, face à La Rochelle.

Mais rien ne fût simple en première période, bien au contraire, pour le Racing qui a eu très peu l’occasion de mettre en place du jeu au large, dans une première période particulièrement cadenassée. Une rencontre très équilibrée, mais où personne n’a jamais véritablement mis son jeu en place pour pouvoir prendre l’ascendant. Dès-lors, le score n’a pu évolué dans un premier temps, que par des tentatives de pénalités, et à ce petit jeu là, le Racing a d’abord profité d’une faute en mêlée, puis d’une contestation, qui a rapproché leur buteur Nolan Le Garrec, pour faire une première différence (6-0, 15e minute). Mais en face, les Sharks ont aussi connu leur temp fort, permettant à Du Preez de réduire l’écart à 6-3, peu avant la 25e minute de jeu.

Dans une première mi-temps moins intense que d’habitude au niveau europeéen, le jeu s’est montré haché et manquait de continuité. Particulièrement dans le secteur de la mêlée fermée, où il a fallu plus d’une fois remettre les packs en place. C’est pourtant sur la toute dernière mêlée du premier acte, que les Sharks vont inscrire le premier essai, juste avant la pause. Tuilagi a hérité d’un ballon pas vraiment propre, mais a su transpercer la défense adverse sur une belle inspiration, qui donnait l’avantage à son équipe à la pause 6-10. Un essai en forme de piqûre salvatrice pour les Franciliens, qui sont revenus le mors aux dents dans une seconde période d'un tout autre calibre.

Russell et Thomas, les magiciens et à Le Garrec la baguette !

Et dès le coup d’envoi, un jeu au pied d’Imhoff mettait la pression sur la défense, permettant d’enchaîner sur une action superbe, initiée par Fickou et rendu unique par un numéro exceptionnel de Teddy Thomas. Sur son aile droite, l’ailier flirtait avec la ligne de touche et prolongeait au pied pour lui même, pour remettre d’entré son équipe dans le bon sens (13-10, 43e minute). Le génie à alors envahi les rangs du Racing, et c’était au tour de Finn Russel de régaler l’Arena. D’une demi-volée au centre du terrain, l’Ecossais mystifiait toute la défense, avant de prolonger une seconde fois au pied et maîtriser le ballon dans l’en-but, pour l’essai du break (23-10, 52e minute).

L’intensité était de retour dans la rencontre, et les actions de classes aussi dans les rangs du Racing. Dans les 20 dernières minutes, Le Garrec s’est occupé du reste. Par des pénalités tout d'abord, pour faire gonfler le score, puis par une prise d’initiative, qui permettait à Imhoff de plier l’affaire d’un nouvel essai sur l’aile gauche, après un bon relais de Max Spring. Malgré deux essais tout en puissance de Van der Merwe et Curry, le Racing assurait alors définitivement la victoire, d’un ultime essai, sur une remontée de balle de 70 mètres, conclu par l’arrière Max Spring. Score final 41-22, dans une rencontre où tout s’est finalement décanté en deuxième période, pour des Franciliens qui étaient tout de même un cran au-dessus dans ce dernier quart de finale de la compétition.

Grâce à ce succès dans son Arena de Nanterre, Le Racing est donc bien présent au rendez-vous des demi-finales de Champions Cup. Le Racing va donc retrouver un autre prétendant au trophée, La Rochelle vainqueur hier de Montpellier. Une rencontre franco-française, qui se déroulera à Lens, sur une pelouse naturelle et en extérieur, la Paris La Défense Arena étant déjà retenue le week-end prochain pour un concert.