Doit mieux faire. Lundi matin, dans leur refuge du Plessis-Robinson, les joueurs du Racing 92 n’ont sans doute pas échappé au debrief lucide de Laurent Travers. Toujours très franc dans ses analyses de match, le directeur du rugby du club francilien le sait pertinemment, la copie rendue par son équipe et le Stade Français Paris, en match aller des huitièmes de finale de la Champions Cup, est loin, très loin des standards européens. Pendant que Toulouse et l’Ulster Rugby ferraillaient au Stadium, que La Rochelle impressionnait à Bordeaux ou que Leicester asphyxiait Clermont, le Racing 92 s’offrait une victoire sans grandes envolées à Jean-Bouin (9-22).

"Ce n'est pas du Racing de Coupe d'Europe. On doit s'améliorer pour aller plus loin dans la compétition… "

"On n’a pas la sensation d'avoir contrôlé la rencontre. On n'est pas contents de ce match. Le résultat est là oui, mais le contenu non. Ce n'est pas du Racing de Coupe d'Europe. On doit s'améliorer pour aller plus loin dans la compétition", regrettait à l’issue de la rencontre l’ailier argentin Juan Imhoff. Alors comment expliquer cette partition si éloignée du succès magistral signé face aux Northampton Saints, au Franklin’s Gardens (14-45), lors de la première journée de la phase de poules ? "La problématique de ces matchs aller-retour est très particulière à appréhender. Je ne retiens de ce match que nos 13 points d’avance après 80 minutes. Il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’un match de phases finales. On le joue différemment d’un match de championnat. Quand on joue un premier match, on ne peut pas s’exposer, surtout à l’extérieur. Il y a aussi ce côté rencontre franco-française qui entre en jeu, qui plus est avec un derby", nous confie le directeur du rugby du Racing 92 Laurent Travers.

Laurent Travers - Racing 92Icon Sport

"Quand tu joues des matchs de phases finales, le plus important n’est pas forcément de bien jouer…"

Avec 13 points d’avance dans leur musette, avant le match retour disputé dimanche à Paris La Défense Arena, les Ciel et Blanc ont un pied et demi en quart de finale (où ils retrouveront en cas de qualification, à domicile, les Sale Sharks ou les Bristol Bears, ndlr). Mais leur avenir européen ne pourra sans doute pas supporter une nouvelle performance de ce calibre. Déterminés à rejoindre la finale disputée cette saison à Marseille, le 28 mai, les Racingmen devront hausser leur niveau de jeu pour rivaliser avec le Leinster Rugby, le Stade Rochelais, le Stade Toulousain ou bien encore le Munster Rugby. "Sur le plan comptable c’est bien, sur le contenu, on aurait aimé quelque chose d’autre… On aurait dû faire mieux", reconnaît Laurent Travers.

"On a qu’une envie, se payer de tous les efforts faits depuis le début de la saison"

Mais si les Racingmen ont affiché une certaine frilosité dans le jeu, l’essentiel est peut-être ailleurs au moment de vivre cette dernière ligne droite européenne : une défense bien en place et un buteur, Nolann Le Garrec, redoutable face aux perches (6/6 au match aller). Un pragmatisme souvent déterminant pour aller décrocher une couronne. "La priorité, c’est d’être en quart. Quand tu joues des matchs de phases finales, le plus important n’est pas forcément de bien jouer, c’est de se qualifier ", insiste Laurent Travers. Avant de conclure : "Tout au long de la saison, les joueurs ne veulent qu’une chose : vivre ce genre d’événement. On a qu’une envie, se payer de tous les efforts faits depuis le début de la saison, récolter ce que tu mérites."