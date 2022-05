Un premier titre historique pour les Rochelais qui l'attendaient comme le messie ! Au vu des effusions de joie l'année passée alors que la finale avait été perdue, la préfecture a préféré s'y prendre à l'avance pour organiser la fête. Le bus à impériale devrait aller chercher les joueurs à la gare et les emmener jusqu'à la Rue sur les Murs, leur permettant de parader sur l'ensemble d'un Vieux-Port fermé à la circulation. De plus, un arrêté préfectoral autorise les agents de sécurité privés à exercer sur voie publique entre 14h et 22h30, vraisemblablement la durée des festivités. Plus d'infos à suivre.