Le Leinster affrontera donc Toulouse en demi-finale de Champions Cup. Les Irlandais sont sortis vainqueurs de leur quart de finale pourtant disputé sur la pelouse de Leicester, premier du championnat d’Angleterre. Et ce succès fut finalement très aisé. À vrai dire, tout le monde s’attendait à un quart de finale plus palpitant à Welford Road. Mais à la pause, les joueurs de Dublin menaient 20 à 0 et ils n’ont finalement pas beaucoup tremblé après le repos malgré la tentative de remontée d’un Leicester trop médiocre pour s'offrir le droit de rêver.

Josh van der Flier a marqué le premier essai dès la 3ème minute, tout de suite après une touche à 5 mètres conquise par Conan, le troisième ligne international a plongé facilement dans l’en-but. Le Leinster a mené rapidement 10 à 0, le début d’une démonstration d’efficacité ponctuée d’un second essai de Robbie Henshaw, lancé tout droit après une séquence riche de quatorze temps de jeu. À 20 à 0, on ne donnait pas cher de la peau des Tigres.

En fait le score donnait raison à Steve Borthwick, le manageur de Leicester qui avait fait remarquer que ses adversaires avaient donné quinze jours de repos à leurs titulaires avant cette rencontre alors que lui, avait joué deux journées de championnat anglais avec des équipes solides. En tout cas, si l’on doit citer deux noms dans cette machine de guerre venue de Dublin, on pensera au demi de mêlée Jamison Gibson-Park, vif et lucide dans la distribution du jeu et au deuxième ligne James Ryan. Ce dernier revenait juste de blessure , il n’avait plus joué avec le maillot frappé de la harpe celtique depuis le mois d’octobre (mais on l’avait vu en équipe nationale). Il a fait un festival, notamment en touche où il a perturbé plusieurs lancers adverses.

James Ryan et Jamison Gibson-Park au-dessus du lot

Leicester a essayé de redresser la barre, mais l’entrée du colossal Nemani Nadolo et du chevronné Richard Wiggelsworth n’ont pas amené grand-chose. Trop d’imprécisions, trop de bourdes à l’image du fameux Harry Potter qui n’a rien d’un magicien. Il fut à deux doigts d’offrir un troisième essai aux Irlandais sur un dégagement totalement loupé. Même la mêlée de Leicester fut sanctionnée malgré Genge et Cole ou Montoya. Le pilier droit australien du Leinster Michael Ala’alatoa, a montré qu’il pouvait apporter autant que Tadhg Furlong en fin de partie.

Retenons tout de même l’essai de Chris Ashton sur une passe sautée d’école de George Ford, petit rugissement de plaisir dans un après-midi extrêmement morne. L’ultime essai de Dolly sur ballon porté ne voulait plus dire grand-chose. Quant au Leinster et son armée d’internationaux, il attendra les Toulousains samedi prochain à 16 heures avec beaucoup de certitudes. C’est le propre des machines de guerre.