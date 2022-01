En hausse

Brice Dulin

L’arrière rochelais a confirmé sa bonne forme du moment. On l’a d’abord vu tenter des petits jeux au pied rasants afin de trouver la parade aux montées défensives écossaises. Puis le numéro 15 s’est signalé par une percée plein champ, échouant à deux doigts de marquer l’essai (27e). En deuxième période, sa lecture du jeu, sa vitesse et un brin de réussite lui ont permis d’offrir l’essai du bonus offensif à Pierre Boudehent (54e). Une prestation de très bonne facture.

Pierre Bourgarit

Non retenu par l’encadrement du XV de France pour le Tournoi, Pierre Bourgarit n’en est pas moins en forme internationale. Le talonneur s’est montré hyperactif sur la pelouse du Scotstoun Stadium. En première période, il a notamment été très investi dans le jeu au sol, récupérant un ballon dans ce secteur (10e) et étant pénalisé à une reprise. Balle en main, le Gersois a été très percutant. Son essai à la 46e minute dit tout de ses qualités offensives : en une action, il a franchi le rideau et battu trois défenseurs pour aplatir l’essai permettant à La Rochelle d’inverser la tendance.

Jonathan Danty

Le centre n’est peut-être pas le joueur le plus étincelant de La Rochelle mais il réalise bien tout ce qu’il tente. Ce samedi, il a été très juste dans ses interventions offensives et son apport en défense a été des plus précieux : il a gratté le premier ballon (2e), a multiplié les plaquages destructeurs et a encore été très réactif pour offrir une pénalité à Pierre Popelin à 20 mètres des poteaux (50e).

En baisse

Romain Sazy

Le deuxième ligne a commis des erreurs qui auraient pu coûter cher. Il y a d’abord eu cette faute évitable pour un hors-jeu sur un coup de pied de dégagement ayant offert sur un plateau trois points à Ross Thompson (33e). Puis, dès le retour des vestiaires, le capitaine rochelais a été débordé par l’ouvreur écossais sur une attaque éclair de Glasgow ayant permis à Josh Mc Kay d’inscrire le premier essai des siens. Evidemment, il y avait treize ans et la différence de poste entre les deux joueurs. Mais la prise d’intervalle du numéro 10 aurait pu être un tournant défavorable de la partie.

Dany Priso

Champions Cup - Dany Priso (La Rochelle) assistant plaqueur face aux Glasgow WarriorsIcon Sport

On ne pourra pas reprocher à Dany Priso un manque d’engagement. Mais la débauche d’énergie du pilier gauche, actif avec et sans ballon, n’a pas été récompensée. L’international a été pénalisé dès la 1re minute dans le jeu au sol. Chahuté en mêlée, secteur dans lequel les Maritimes ont été sanctionnés à deux reprises dans le premier acte, le numéro 1 a commis un en-avant sur la ligne d’en-but avant la pause. Heureusement, Paul Boudehent a aplati dans la foulée.

Fraser Brown

Du haut de ses 51 sélections, Fraser Brown est un des tauliers de Glasgow. Le talonneur s'était d’ailleurs vu confier, pour la première fois depuis plusieurs mois, les galons de capitaine. Mais l’international n’a pas su mettre ses troupes sur la bonne voie. Pour une faute grossière sur un maul rochelais allant à l’essai, il a écopé d’un carton jaune (5e). A son discrédit, on notera aussi une touche dans les 22 mètres adverse adressée à l’alignement adverse et des charges trop peu percutantes.