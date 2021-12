L'Union Bordeaux-Bègles s'est inclinée pour la première fois de la saison à domicile. Les Bordelais ont baissé pavillon devant une excellente équipe de Leicester, très réaliste autour de son ouvreur George Ford. Le bilan ne fut pas honteux pour les Girondins, auteurs notamment d'un essai en première main signé Jean-Baptiste Dubié. Mais dans une partie aussi serrée, quelques bourdes ou mauvaises inspirations ont coûté cher.

Les Tops

George Ford

Le demi d'ouverture international anglais a fait un match extraordinaire dans le registre de l'occupation. Il a délivré une foule de coups de pied, qui ont porté le jeu dans le camp bordelais. Le staff de l'UBB se doutait qu'il jouerait comme ça, il l'a fait et ses adversaires n'ont pas su renverser la vapeur. Les obsédés du beau jeu faisaient la moue, mais ceux qui connaissent le rugby ne pouvaient que s'incliner devant la prestation et la rigueur de Ford. Il a néanmoins manqué une pénalité, et trouvé une touche directe. Petites tâches dans un après-midi de classe.

Nans Ducuing

L'arrière international de l'UBB a fait un grand match. Il a fait son possible pour renvoyer les ballons expédiés par George Ford et il a tenté de mettre le feu à quelques reprises, quand les circonstances le permettaient. On a même noté au moins une relance de grande classe de sa part. Christophe Urios lui a rendu hommage alors que personne ne lui posait la question. Nans Ducuing a montré de quoi il était capable. Ce match l'a relancé alors que Romain Buros semblait avoir pris l'ascendant pour ce poste d'arrière de l'UBB.

Nic Dolly

Le jeune talonneur international anglais a fait un match solide et assez sobre. Mais les joueurs Bordelais lui ont rendu hommage implicitement après le match, car il a apparemment su effectuer des lancers rapides, pour éviter le contre girondin, et notamment Cameron Woki. Il a fait partie de ces joueurs de devoir qui ont permis à George Ford de faire avancer l'équipe.

Les Flops

François Trinh-Duc

Il n'a pas fait un match catastrophique, loin de là. Mais hélas, une de ses mauvaises inspirations a pesé lourd. En fin de première mi-temps, sur un renversement près de la ligne de Leicester, il a choisi de jouer au pied dans l'en-but pour Federico Mori. Il aurait sans doute mieux fait de jouer simplement à la main. Un surnombre se dessinait...

Ulupano Seuteni

Le centre samoan est entré en fin de match à l'ouverture, à la place de François Trinh-Duc. On lui reprochera une faute de main gratuite, sans pression adverse devant ses poteaux. La mêlée qui suivit provoqua la pénalité qui a permis à Leicester de revenir à 13-13. Ulupano Seuteni a touché quelques bons ballons offensifs malgré tout, mais dans un match aussi serré, son erreur a pesé lourd.

Kane Douglas

Le deuxième ligne australien a pénalisé son équipe en recevant un carton jaune pour un plaquage haut sur Chessum. L'infériorité numérique a permis à Leicester d'asseoir sa domination en première mi-temps. Ceci dit, le joueur anglais était en train de se baisser quand Douglas est intervenu. On pourra lui reprocher la faute au sol qui a permis à Ford de passer la pénalité de la victoire. D'une façon générale, le cinq de devant de Bordeaux n'a pas vraiment brillé, notamment en mêlée. On attendait plus de lui.