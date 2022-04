Le match : Coup pour coup

Quelle intensité ! Durant tout le premier acte, les deux équipes se sont rendues coups pour coups. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si l’Ulster et Toulouse avaient déjà reçu un carton jaune chacun (Baloucoune et Delibes) après seulement six minutes. Surtout, tout le monde a vite compris que le duel serait indécis jusqu’au bout, avec cet écart de six points à combler pour les Rouge et Noir. Ils étaient parvenus peu avant la demi-heure de jeu quand Romain Ntamack inscrivait le deuxième essai des siens (20-10).

Mais, juste avant la pause, Ethan McIlroy (absent lors du match aller en raison d’une commotion) s’offrait un doublé de manière acrobatique en bout de ligne. Une réalisation qui faisait mal aux Toulousains et permettait aux Nord-Irlandais de revenir à trois longueurs (17-20). Surtout que les Ulstermen privaient leurs adversaires de ballons au retour des vestiaires. Des Français qui, sur leurs rares munitions, commettaient beaucoup trop de fautes de mains. Le score était ainsi de parité.

Le carton rouge logique infligé à O’Toole (65e), pour un plaquage haut sur Jelonch, a-t-il fait basculer la rencontre ? Il y a de ça forcément. Et le champion d’Europe, qui peut remercier certains de ses cadres comme Romain Ntamack ou Peato Mauvaka (qui est resté 80 minutes sur le terrain et fut héroïque), a attendu l’essai de la délivrance d’Antoine Dupont, à cinq petites minutes du terme, pour assurer un succès de sept points (30-23) qui lui offre le droit de défendre encore son titre.

Le tournant : le changement stratégique en fin de match

À la 72e minute, le Stade toulousain était mené de six points et devait donc encore inscrire un essai transformé pour se qualifier. Ce fut l’instant chois par Ugo Mola pour remodeler sa ligne de trois-quarts. Ainsi, il a fait entrer Baptiste Germain à la mêlée, à la place de Tim Nanai-Williams, pour décaler Antoine Dupont à l’ouverture et Romain Ntamack aux côtés de Pita Ahki. Une combinaison qui a tout se suite de la vitesse dans les enchaînements. Sur l’action de l’essai décisif, Germain a parfaitement éjecté. Ntamack, pourtant esseulé en bout de ligne, a réussi à gagner des mètres pour conserver le ballon. Puis la force de pénétration de Dupont a fait merveille pour finir sous les poteaux. C’était audacieux comme choix, ce fut payant.

L’action : l’essai de Thomas Ramos

Comment ne pas revenir sur le premier essai toulousain ? Une merveille absolue, intervenue à la 22e minute. Sur la ligne médiane, Romain Ntamack recevait le ballon et semblait partir vers l’extérieur, avant de redresser brusquement sa course. Il prenait alors un premier pour déchirer le rideau de l’Ulster. Il battait trois adversaires au total puis remettait à son intérieur à Antoine Dupont qui, comme à son habitude, avait senti le coup et se trouvait au soutien. Le demi de mêlée accélérait pour fixer le dernier défenseur nord-irlandais sur les 22 mètres avant de décaler Thomas Ramos, lequel s’en allait aplatir sous les poteaux. Du grand art qui permettait alors au Stade toulousain de passer devant au tableau d’affichage.

Le joueur : Romain Ntamack

Il est devenu l’un des patrons de cette équipe toulousaine et s’est comporté comme tel ce samedi soir. Quel match de l’ouvreur du XV de France ! Si les siens, menés 6-10 après vingt minutes de jeu, se sont révoltés, ils le doivent en grande partie à leur numéro 10. Exceptionnel sur le premier essai toulousain, après une prise d’intervalle d’école, c’est lui qui a intercepté une passe du talonneur adverse quatre minutes plus tard pour planter lui-même le deuxième et mettre le champion d’Europe sur la bonne voie. Globalement excellent en défense et précieux au pied, Ntamack a livré une partition XXL.

Champions Cup - Romain Ntamack (Toulouse) face à l'UlsterIcon Sport

La question : Toulouse a-t-il lancé sa fin de saison ?

C’était une vraie interrogation des dernières semaines… Comment gérer ce calendrier infernal et l’état de forme des internationaux, dont beaucoup ont connu des pépins physiques après le retour du grand chelem ? Une élimination aurait offert quelques plages de repos au champion de France et d’Europe en titre. Mais c’était impensable dans l’esprit de ces compétiteurs hors normes. Thomas Ramos avait expliqué dans Midi Olympique combien le huitième aller, malgré la défaite, avait fait du bien aux troupes qui avaient retrouvé leur appétit offensif. Ce succès, aux allures d’exploit, va clairement placer les Toulousains dans une nouvelle dynamique. L’idée est maintenant de surfer dessus pour aller loin dans les deux compétitions.