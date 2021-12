Le match : une entame et un fil ratés

Les spectateurs de Marcel-Michelin auront eu droit à un spectaculaire lever de rideau de Coupe d’Europe, avec des rebondissements, du suspense, des essais et de la qualité de jeu. Il n’a manqué que le plus important à leur bonheur : une victoire.

Leurs protégés ont manqué de maîtrise pour la leur offrir. Leur entame, notamment, aura été beaucoup trop faible. La première demi-heure a tourné à la démonstration des Nord-Irlandais, dominateurs sur presque tous les impacts et dangereux à chaque lancement. Le 16-0 infligé par Duane Vermeulen et ses nouveaux partenaires aurait pu être autrement plus corsé s’ils avaient ajouté du réalisme à leur copie. De leur côté, les Auvergnats souffraient de partout : en touche (deux lancers perdus pour débuter), dans la discipline (quatre fautes en douze minutes) ou encore en défense avec des failles béantes heureusement compensées par du courage. Dans le sillage d’un Penaud en grande forme, aussi décisif avec que sans le ballon, les hôtes du jour finissaient par réagir et l’ailier international aplatissait l’essai de la révolte (35e).

Un mouvement d’ampleur, dès la reprise, entretenait la flamme et le jeu de pression clermontois poussait les Nord-Irlandais à la faute. Mais la fébrilité des hommes de Jono Gibbes ne leur permettait pas de se rapprocher au tableau d’affichage avec une pénaltouche cafouillée (44e) et une pénalité manquée (51e). L’ASMCA n’abdiquait pas et concrétisait une nouvelle action au long cours par l’inégalable Damian Penaud (57e), à la réception d’un coup de pied à suivre pour lui-même. La furia auvergnate reprenait de plus belle et, après un effort remarquable des avants, JJ Hanrahan, en verve samedi, offrait le premier avantage de la soirée aux siens (61e). Les 15000 supporters jaune et bleu célébraient ce retournement de situation avec ferveur. Une joie de courte durée car, au moment où on les croyait sur le point de rupture, les Ulstermen répliquaient avec une nouvelle percée, un essai et une dernière pénalité du métronome John Cooney. Un final aussi raté que l’entame pour des Clermontois. La dernière pénalité de JJ Hanrahan, après la sirène, reste une bien maigre consolation.

Le tournant : l’essai assassin de Timoney

A la 67e minute, les Clermontois avaient semble-t-il réalisé le plus dur : passer devant au tableau d’affichage (20-19). En difficulté depuis la reprise, les Ulstermen se rebellaient soudainement : le lutin Michael Lowry trouvait une énième faille dans la défense clermontoise et Nick Timoney, au soutien, aplatissait un essai assassin. Pis : après arbitrage-vidéo, Cheik Tiberghien écopait d’un carton jaune pour en-avant volontaire.

Le joueur : Damian Penaud

Clermont n’a plus l’effectif quatre étoiles de ses grandes années mais il possède encore des joueurs de classe internationale. Le premier d’entre eux, Damian Penaud, a signé une performance trois étoiles samedi soir. En défense tout d’abord où on l’a vu arrêter Duane Vermeulen et intercepter des passes très dangereuses. Puis en attaque où il s’est démultiplié pour semer le danger. Avec deux essais d’ailier à l’arrivée, il a été décisif. Sur la lancée de sa tournée d’automne, Damian Penaud reste inarrêtable.

La question : Clermont a-t-il hypothéqué ses chances de qualification ?

Si huit des douze équipes de la poule seront qualifiées pour les huitièmes de finale, ce revers bonifié à domicile va handicaper les Clermontois. Ils n’auront pas le droit à l’erreur face à Sale à domicile et seraient bien inspirés de ne pas revenir "fanny" de leur déplacement dans la banlieue de Manchester et à Belfast.