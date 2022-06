Y a-t-il eu plus fou dans cette édition de la Champions Cup ? Probablement pas. Et c'est pourquoi les internautes ont élu l'essai de Joe Marchant le plus beau de la compétition. Tout partait d'une pénaltouche de Handre Pollard depuis le centre du terrain. Le score était de 14-10 pour les Harlequins face à Montpellier, on jouait la 30e minute. Le Springbok ne trouvait pas la touche, sauvée de façon acrobatique par le rideau arrière anglais. Marcus Smith prend le relais et passe en revue toute la défense héraultaise. Feinte de passe, prise d'intervalle, transmission après avoir fixé... Le joyau de la couronne faisait un festival avant que Cadan Murley donne la balle à Joe Marchant. Une action collective sublime qui donnait un premier écart conséquent pour les champions d'Angleterre. Ceux-ci allaient l'emporter mais manquaient la qualification d'un point au cumul aller-retour.