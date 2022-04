On s’était séparé sur une fin de match à suspense et une pénalité de West après la sirène pour un succès du Stade Rochelais en championnat, déjà à Chaban-Delmas. Et l’on s’est retrouvé pour au final un nouveau revers de l’UBB sur ses terres face au rival, dans un match intense – surtout en première période. Sauf que cette fois, l’écart est net. Car les Maritimes ont fait preuve à la fois de maitrise mais aussi de réalisme, tout en étant entreprenants et capables de gérer leur avance pour éteindre l’Union, qui a raté quelques coups et qui s’est heurtée à une grosse défense. Tout en peinant dans l’occupation du terrain.

L’écart de 18 points ne peut être jugé comme décisif avant le match retour à Marcel-Deflandre, mais il constitue déjà une belle opération pour les Rochelais, qui ont mené d’un bout à l’autre de la rencontre, dès l’ouverture du score de West sur pénalité (10e, 0-3), et surtout après une première différence de Raymond Rhule, auteur d’une course tranchante dans la défense pour ouvrir le bal (22e, 3-8). Si l’on a senti deux équipes ayant envie de jouer les coups à fond, et surtout animées par l’idée de maintenir le jeu chez l’adversaire, La Rochelle a eu la capacité à se montrer plus constant dans ce sacré combat, et ce sacré derby.

Un carton jaune qui plombe l’UBB

Les Bordelo-Béglais sortent de ce match avec des regrets, nourris notamment par ce carton jaune contre Clément Maynadier pour avoir touché le ballon devant sa ligne en n’étant pas à 10m, suite à une pénalité jouée rapidement par les Rochelais. Ce fut clairement le tournant, avec en plus un essai de pénalité (64e, 8-28). Avant cela, Cameron Woki d’une feinte en sortie de regroupement pour l’UBB (50e, 8-16) et Jonathan Danty sur un renversement du Stade Rochelais (53e, 8-21) ont également trouvé des failles, dans ce qui était un chassé-croisé avec deux formations se rendant coup pour coup.

Pour autant, il ne faut pas oublier l’importance du pied de West dans ce match (14 points), ce qui a permis de maintenir un écart. L’essai sur une relance de 60 mètres de Federico Mori en fin de duel a bien permis d’initier une révolte girondine (68e, 13-28), pour autant elle ne fut pas suivie d’effets concrets. On n’oubliera pas de mentionner cet essai – logiquement – refusé à Jean-Baptiste Dubié en toute fin de duel pour une position de hors-jeu (78e), car il aurait clairement pu changer la donne dans la manière d’aborder la confrontation retour. Car le Stade Rochelais a clairement pris une (belle) option.