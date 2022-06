"On ramène ce trophée à nos supporters. Ils le méritent plus que nous. Ils sont plus champions d’Europe que nous. Ils n’ont pas pu le vivre l’année dernière. J’ai hâte d’être à demain, on va leur offrir ce trophée." Au soir de la finale remportée par La Rochelle contre le Leinster au Vélodrome de Marseille, le capitaine Gregory Alldritt ne se trompait pas. Au club depuis 2017, il sait à quel point le rôle du public rochelais est important dans la réussite du club. Mieux, il est primordial.

Un rôle important lors de la finale

D'ailleurs, le troisième ligne a toujours connu le stade Marcel-Deflandre à guichets fermés depuis son arrivée, hors période Covid bien sûr. Depuis le 2 janvier 2016, l'antre des Jaune et Noir a systématiquement été rempli à ras bord pour un match du Stade rochelais. Soit près de 70 rencontres de suite. Une folie. Et ce public de passionné sait aussi s'exporter pour soutenir son équipe. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait samedi dernier au Vélodrome pour la finale.

Champions Cup - Le public de La Rochelle exulte en finale de Champions Cup face au LeinsterIcon Sport

Ils étaient des dizaines de milliers à faire trembler le pourtant expérimenté Jonathan Sexton lors de ses tentatives face aux perches, mais aussi à faire vibrer l'enceinte phocéenne au moment de l'essai d'Arthur Retière en fin de partie, lequel sacrait le Stade rochelais. Après la saison dernière, aussi héroïque pour le club que frustrante pour ses supporters, privés de stade, ce succès européen était une libération. Une véritable fête populaire, qui s'est étendue du coup d'envoi du match à Marseille, jusqu'au lendemain dans les rues de La Rochelle.

Présents, même dans la nuit

Les scènes de liesse témoignaient de l'amour de tout un peuple pour son équipe, qui paradait dans les rues de la cité charentaise à bord d'un bus à impérial. Avant cela, les irréductibles avaient même attendu leurs héros à l'aéroport pendant la nuit. "On s’attendait à ce qu’il y ait du monde à l’aéroport, mais pas à ce point-là, témoignait Jonathan Danty. Il était 5h30, donc on s’était dit que les supporters étaient rentrés chez eux. Mais finalement, ils étaient là."

La Rochelle - Champion d'EuropeMidi Olympique

Cette véritable fête populaire, relayée de toute part sur les réseaux sociaux, montrait en tout cas à quel point le public rochelais fait partie de la vie du club, et est un facteur principal de la réussite de ce dernier. À quel point aussi, ce succès marquant est aussi le leur. Une chose est sûre, ce n'est pas demain que le Stade Marcel-Deflandre arrêtera d'être rempli...