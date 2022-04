L’issue de cette première manche aurait pu connaître un bien meilleur sort pour les Toulousains. Réduits à 14 contre 15 pendant près de 70 minutes, suite à l’exclusion prématurée de l’ailier argentin Juan Cruz Mallia (10e), lors d’un contest aérien (très) mal négocié sur son homologue irlandais Ben Moxham, les Stadistes ont souffert, mais sans céder pour autant. Pour preuve, la bande à Dupont virait en tête à la pause (13-7). Toutefois, le second acte a tourné au vinaigre pour les rouges et noirs en encaissant un 19-0. Menés de 13 points (13-26), à quelques poignée de minutes du terme, l’espoir d’obtenir un succès de plus de 13 points d’écart à Belfast, semblait enterré. Mais c’était sans compter sur des champions d'Europe en titre révoltés, venus asséner un dernier coup de poignard aux Nord-Irlandais, dans les ultimes minutes, par l’initiative de Romain Ntamack (79e). Score final : 20-26. Le suspens est alors relancé. Prochain objectif : obtenir la qualification à Belfast.

Des temps forts à concrétiser

À l’approche de ce match retour au Ravenhill Stadium de Belfast, une victoire de plus de 6 points d’écart est alors requise pour le "Stade", afin d’entrevoir une place en quart de finale. Pour cela, il est primordial de bonifier les temps forts et ne laisser aucune munition gratuite aux Ulstermen. "On était frustré car nous avons eu beaucoup d’occasions que nous n’avons pas réussi à finir. Eux, ils marquent sur une interception pendant l’un de nos temps forts. Pareil à la fin, on voit que l’on peut gagner le match sur cette dernière action mais au final ça se joue à pas grand chose. Il va falloir retrouver notre efficacité et nous avons hâte d’être à samedi", confie le troisième-ligne Anthony Jelonch.

Avec un tel handicap, les moments forts, comme les plus difficiles sont à gérer au même stade, affirme le troisième-ligne Selevasio Tolofua. "Il y a des bons comme des moments faibles dans un match. C’est pour cela qu’il faut savoir les gérer le mieux possible. Il est essentiel de construire le match sur les moments forts et de s’emparer de tous les points qu’il y a à prendre. En défense, c’est pareil, on va s’envoyer pour éviter de souffrir".

Champions Cup - Romain Ntamack (Toulouse) face à l'UlsterIcon Sport

"Notre rugby on ne l’a pas perdu"

Si samedi, le Stade toulousain parvient à rester discipliné, les cartes pourraient bien être rebattues. Au vu du volume de jeu émis par les champions en titre lors du match aller, Romain Ntamack se veut rassurant. « Je pense qu’à 15, on aurait pu les mettre en plus grande difficulté et sûrement gagner le match. Il faudra gommer ces petites erreurs pour améliorer le positif et bonifier tout ce que l’on n’a pas réussi à concrétiser ».

Malgré une infériorité numérique de longue durée, les guerriers de la ville Rose n’ont jamais abdiqué. Loin de là. En effet, il n’a pas été rare de voir les Toulousains dicter le rythme malgré le malus. Pour l’ouvreur Tricolores, l’envie d’emballer le match sera identique. "Même dans les moments compliqués, en attaque comme en défense, on a pris beaucoup de plaisir à relancer depuis le bout du terrain. Notre rugby on ne l’a pas perdu, on va aller là-bas avec les mêmes intentions et n’avoir aucun regret au coup de sifflet final".

En cas de qualification en terre nord-irlandaise, les rouges et noirs rejoindraient la route des quarts de finale de la compétition, pour la quatrième fois de rang. La réponse : samedi, dans la nuit. À suivre…

Par Julien Fournies