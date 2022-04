Vous souvenez-vous-en ? L'an dernier, le Stade Rochelais dominait le Leinster pour filer en finale de la Champions Cup. Ce jour là, les joueurs irlandais allaient rebondir sur la défense des maritimes et céder sous les coups de boutoir d'un pack soudé et "dense" comme le dit Christophe Urios. Le spectacle entrevu, d'abord en Top 14, puis en Coupe européenne, à Chaban-Delmas laisse à penser que ce Stade a retrouvé cette dynamique implacable, celle d'une équipe qui neutralise son adversaire, avant de l'achever sans pitié. Jonathan Danty pour le premier match avait déjà évoqué l'aspect primordial de la "solidarité en défense" de son équipe. Et après le match aller, Grégory Alldritt soulignait l'importance de "la défense de la ligne", alors que l'UBB pilonnait à tout-venant, en fin de première période.

Le retour des beaux jours semble avoir fait renaître le jeu rochelais. Mais à mieux y regarder, le retour des internationaux participe pleinement à ce regain de régularité. Car l'hiver sur les bords de l'Atlantique fut long et surtout marqué par une inconstance inhabituelle. La défaite à Perpignan et surtout celle à Biarritz, alors que les Maritimes menaient 13-24 en 2e mi-temps. Et que dire de la prestation à Toulon ? Une mi-temps dans le zig, une autre dans le zag, les Rochelais naviguaient à vue, sans réussir à retrouver ce qui faisaient leurs forces, cette défense étouffante qui neutralise et fait déjouer les équipes adverses. La réception du Racing aura été le tournant qu'espérait toute une ville. Avant la rencontre le 3e ligne sud-africain Wiian Liedenberg avait bien ciblé la nécessité du moment : "Nous, on doit se reconcentrer sur notre base et normalement, cela doit bien se passer." Résultat, retour de la muraille jaune et noire. Ce 19-0 imparfait, a surtout marqué le retour d'un Stade Rochelais infranchissable. Avec un Uini Atonio aligné d'entrée, une 2e ligne Skelton-Lavault monstrueuse et un West enfin en réussite, les Maritimes retrouvaient le top 6 et leurs styles si caractéristiques. Ronan O'Gara s'était même permis de ne faire jouer que quelques minutes, Jonathan Danty et Greg Alldritt.

Champions Cup - Raymond Rhule (La Rochelle) face à Pita Ahki (Toulouse).Icon Sport

Avec ou sans ballon, même verdict

Le retour des Internationaux, gros porteurs de ballons, fixateurs de défense et/ou franchisseurs est peut-être le déclencheur, mais tout est déjà en place pour repartir sur ces bases défensives. Il ne manquait que quelques réglages et une motivation surmultipliée à l'idée de ne pas être invité pour les phases finales. La Rochelle, c'est aussi un gros effectif avec des Priso, Bourgarit, toujours aussi intenable et des Boudehent, Fabre, et consorts. Deux garçons au fort tonnage participent désormais pleinement à la rotation et apportent leur pierre à la muraille. Thomas Lavault et Rémi Picquette offrent un turn-over de grande qualité en seconde ligne. L'autre facteur de ce renouveau, c'est cette capacité, avec ou sans ballon à faire déjouer l'adversaire. Avec, les perforateurs sont de retour. Les longues séquences de pilonnnage ouvrent de nombreuses brèches dont profitent les Danty, Rhule ou Fabre. Sans, la rush défense fait mal, très mal. En témoigne, la longue séquence sur sa ligne contre l'UBB de la 30e à la 37e. Non seulement, l'équipe n'a pas craqué, mais elle a fini par amener à la faute les Bordelo-Béglais et de passer une pénalité, la séquence d'après. Que du bonus.

Pas d'enflammade

Pour autant le Stade Rochelais, même passé en mode phase finale période 2021, ne fait prend pas à la légère, la venue des Bordelo-Béglais. Greg Aldritt rappelait à la fin du match à Lescure que dans les vestiaires, les joueurs s'étaient dits "qu'on n'avait rien gagné." En effet, il reste la "moitié du boulot" comme le soulignait l'infatigable 3e ligne. De plus, l'UBB voudra certainement bien figurer pour finir en beauté et à minima avec les honneurs en Charente-Maritime. Mais de là, à imaginer un scénario catastrophe, non. En-tout-cas, le stade Rochelais a gagné le droit de préparer ce match avec toute la confiance que peut leur procurer, ces deux victoires, l'une accrochée et l'autre limpide. L'entraîneur des avants Romain Carmignani invite ces joueurs à "être froid et très clinique". Et de nouveau, les joueurs de Ronan O'Gara pourront compter sur un stade plein comme un œuf. Le public rochelais attend de se régaler pour la dernière des 3 confrontations. Alors à Pâques, un œuf, ça le fait. Une qualification avec un beau match, là, c'est régalade !